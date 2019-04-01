«Ужасающая потасовка»: трое болельщиков получили ножевые ранения после дерби «Селтик» — «Рейнджерс» в Глазго

Трое мужчин были госпитализированы с ножевыми ранениями различной степени тяжести после массовой драки в центральной части Глазго. По словам очевидцев, в ней приняли участие около 15 человек. Инцидент произошёл после матча 31-го тура чемпионата Шотландии между «Селтиком» и «Рейнджерс», завершившегося со счётом 2:1 в пользу хозяев. Беспорядки с участием болельщиков были зафиксированы сразу в нескольких районах города.

Одно из самых принципиальных футбольных противостояний Европы между шотландскими «Селтиком» и «Рейнджерс» в очередной раз закончилось беспорядками и массовыми драками болельщиков на улицах Глазго. Как сообщают британские СМИ, в результате инцидента трое мужчин получили ножевые ранения и были доставлены в местный госпиталь.

В Премьершипе продолжается борьба за место в тройке лидеров. В рамках 31-го тура состоялось знаменитое столичное дерби — так называемая Старая Фирма. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Нила Леннона, в настоящее время занимающих первую строчку в турнирной таблице национального чемпионата.

Стычки между болельщиками обеих команд начались ещё до стартового свистка. При подходе к стадиону «Селтик Парк» они начали скандировать в адрес друг друга оскорбительные кричалки, и лишь своевременное вмешательство полиции предотвратило более серьёзное развитие событий. В результате были арестованы шестеро нарушителей общественного порядка.

Что касается самой встречи, то её принципиальность отражалась не только в голах, но и в многочисленных стычках на поле. Уже на 31-й минуте «Рейнджерс» остались в меньшинстве после грубого нарушения нападающего Альфредо Морелоса. Футболист ударил локтем в лицо полузащитника Скотта Брауна, за что поплатился прямой красной карточкой, встреченной овациями со стороны фанатов «Селтика».

Однако особенно жаркой получилась концовка матча. После победного гола полузащитника Джеймса Форреста нервы подопечных Стивена Джеррарда начали сдавать. Они стали инициаторами потасовки, в результате которой у нескольких игроков были порваны футболки. По мнению арбитра, активнее всех в драке себя проявил хавбек «Рейнджерс» Эндрю Холлидей, получивший сразу две жёлтые карточки за пять минут.

Накалившиеся страсти на поле ещё больше завели болельщиков, часть из которых покидали «Селтик Парк» с желанием поквитаться за неудачу любимой команды. Во многих районах города произошли локальные беспорядки. На одной из видеозаписей была запечатлена группа молодых людей, бросающих стулья в окна и двери бара.

Самый серьёзный инцидент, описанный очевидцами как «ужасающая массовая потасовка», произошёл на улице Альбион-стрит в Мёрчант-сити — одном из центральных районов Глазго. Сообщается, что в нём приняли участие около 15 человек.

По словам свидетелей, группа фанатов «Рейнджерс» ворвалась в паб и сразу начала набрасываться на его посетителей. Одного из них ранили, так как некоторые из правонарушителей имели при себе ножи.

Затем нападавшие покинули заведение, однако болельщики «Селтика» бросились вдогонку и конфликт возобновился уже на улице. В результате ещё несколько фанатов были ранены. Прохожие утверждают, что видели молодого человека в тяжёлом состоянии.

«Одного парня с раной на шее видели на Альбион-стрит рядом с итальянским рестораном, других, с ножевыми ранениями на спине, — на Блэкфрайерс-стрит», — приводит слова одного из свидетелей Daily Mail.

Однако относительно произошедшего поступают противоречивые сведения. Так, один из работников бара, где якобы началась драка с применением холодного оружия, отрицает сказанное очевидцем.

«У нас не происходило никаких инцидентов. Двери были закрыты. Я открыл их для одного посетителя и увидел, что снаружи находится раненый молодой человек. Тогда мы пустили его внутрь, чтобы помочь в ожидании медиков. Наше паб — дружелюбное и спокойное место», — заявил он.

Представителям правоохранительных органов пришлось оцепить место происшествия. В результате потасовки в королевскую больницу Глазго были доставлены трое мужчин в возрасте 29, 30 и 47 лет с ножевыми ранениями. Один из них находится в критическом состоянии.

Местный житель, пожелавший остаться неизвестным, поделился своими впечатлениями от произошедшего.

«Там царил полный хаос. Никогда в своей жизни не видел столько полиции. Вечером мы решили выйти в город, так как подумали, что толпы футбольных болельщиков уже давно ушли. Однако всё выглядело так, как будто проблемы только начинались», — цитирует очевидца Daily Record.

В настоящее время полиция проводит расследование по факту массовой потасовки. По словам инспектора Питера Кромби, нападение на одного из раненых трактуется как покушение на убийство.

«Возможно, не все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Мы призываем их пойти нам навстречу и дать показания. Все, кто обладает какой-либо информацией или записями инцидента, должны обратиться в полицию», — приводит слова Кромби STV.