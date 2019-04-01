СМИ: Трое болельщиков госпитализированы в результате драки после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Короткая ссылка
Как сообщает британская пресса, по окончанию футбольного матча между шотландскими клубами «Селтик» и «Рейнджерс» (2:1) между болельщиками команд завязалась драка, в результате которой трое фанатов получили ножевые ранения.

Как сообщает The Sun, после матча чемпионата Шотландии по футболу между «Селтиком» и «Рейнджерс» произошла потасовка среди болельщиков. В результате инцидента трое фанатов госпитализированы с ножевыми ранениями.

«Селтик» и «Рейнджерс» представляют Глазго. Матч между этими клубами называется Old Firm Derby («Дерби старой фирмы») и является одним из старейших и наиболее принципиальных футбольных противостояний в мире. Первый матч между «Селтиком» и «Рейнджерс» был сыгран 29 мая 1888 года. Противостояние также носит религиозный и национальный подтекст, так как основателями «Селтика» являются ирландцы-католики, «Рейджерс» был основан протестантами из Шотландии.

Ранее сообщалось, что фанаты «Селтика» выразили недовольство уходом тренера Роджерса в «Лестер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить