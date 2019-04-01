Победа «Ливерпуля» на 90-й минуте, судейский скандал и поражение Головина: события воскресенья в европейском футболе

«Ливерпуль» вырвал победу над «Тоттенхэмом» на последней минуте основного времени и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» обыграл аутсайдера благодаря голу из офсайда. А команда «Монако», за которую играет Александр Головин, потерпела первое поражение в чемпионате Франции с конца января. RT рассказывает о главных футбольных событиях воскресенья.

Невероятная концовка от «Ливерпуля»

Главным событием всего европейского футбольного уикенда стало невероятно важное противостояние в Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», в котором борьба шла за шесть очков. Подопечным Юргена Клоппа победа была необходима, чтобы не отстать от «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство, а коллективу Маурисио Почеттино — чтобы не подпустить к себе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в сражении за бронзу.

В результате по истечении 89 минут на табло горели две единицы. «Ливерпуль» вышел вперёд в самом начале матча, когда центральные защитники соперника не уследили за Роберто Фирмино в центре собственной штрафной и позволили ему головой отправить мяч в сетку после подачи с фланга.

«Тоттенхэм» ответил уже после перерыва. В несколько передач гости разорвали оборону соперника и вывели на удар Лукаса Моуру.

Развязка наступила за считаные секунды до конца основного времени. После подачи из глубины Мохаммеду Салаху позволили пробить головой, но египтянин нанёс не самый сильный удар прямо в руки Уго Льорису. Однако француз неожиданно выпустил мяч, который, срикошетив от Тоби Алдервейерелда, закатился прямо в сетку. Ликованию «Энфилда» не было предела, ведь «Ливерпуль» вернул себе первое место.

«Я говорил, что есть 500 способов выиграть футбольный матч. Сегодняшний был слегка корявый. Ну и что?» — заявил после финального свистка Клопп.

Между тем его подопечные проявили характер и в очередной раз по ходу текущего сезона вырвали победу в концовке. Кроме того, красные являются лидерами АПЛ за всю историю по количеству мячей, забитых на 90-й минуте и позже. На счету команды 33 таких гола, тогда как в активе ближайшего преследователя, «Арсенала», — 25.

Ошибка судьи в пользу «Челси»

В другом матче игрового дня АПЛ «Челси» едва не уступил на выезде сражающемуся за выживание «Кардиффу». Хозяевам удалось выйти вперёд в первой же атаке после перерыва. На 50-й секунде второго тайма Виктор Камараса переправил мяч в сетку.

Отыграться же фавориту удалось при помощи судей. За пять минут до конца лондонцы заработали угловой, и Сесар Аспиликуэта, воспользовавшись скидкой партнёра, послал снаряд в сетку. Однако при этом испанец находился в явном положении вне игры, что скрылось от внимания арбитров.

В результате деморализованные хозяева в добавленное время пропустили ещё раз, а главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок на послематчевой пресс-конференции назвал АПЛ «лучшей лигой в мире с худшими судьями» и призвал как можно скорее ввести в чемпионате страны систему VAR.

«Моим игрокам дали по зубам. Нас били так уже много раз. Я не заслуживаю такого судейства. Этому нет оправданий, это преступление. Если мои игроки испытывали те ощущения, которые, как мне кажется, они испытывали, сезон для нас закончен. Мы работали три недели ради этой игры, но нас подвели решения арбитра. Ни одного важного решения не было в нашу пользу. Они не понимают, что стоит на кону», — негодовал Уорнок.

Reuters

Шанс Зидана-младшего и тяжёлая победа над аутсайдером

В Примере вторую победу под руководством Зинедина Зидана удалось одержать «Реалу». Впрочем, мадридцам пришлось очень постараться, чтобы дома обыграть аутсайдера «Уэску».

К тому же тренер мадридцев неожиданно бросил в бой двух молодых футболистов — купленного у «Манчестер Сити» 19-летнего полузащитника Браима Диаса и своего сына Люку Зидана. При этом Кейлор Навас остался на скамейке, а Тибо Куртуа вовсе не попал в заявку на матч.

В итоге Люке пришлось вытаскивать мяч из своих ворот уже на третьей минуте. Впрочем, обвинять Зидана-младшего в пропущенном голе сложно, так как его расстреливали практически в упор.

Зато Диас доказал тренеру, что тот не зря поверил в него, и в середине первого тайма отдал результативную передачу на Иско. Испанец забил второй мяч в двух встречах после возвращения на свой пост Зидана.

А после перерыва «Реал» наконец вышел вперёд. Даниель Себальос в красивом прыжке поразил створ. Казалось, интрига умерла, но «Уэска», которой терять уже было нечего, сдаваться не собиралась. За 15 минут до конца гости заработали угловой, и Хавьер Этчейта после его подачи сравнял счёт. Люка Зидан спасти команду не сумел.

Но победа всё же осталась за фаворитом. Мадридцы всем составом пошли вперёд и вырвали три очка. Карим Бензема, прорвавшись в штрафную соперника, нанёс красивый обводящий удар в дальнюю девятку.

Черышев против Промеса

В другом матче игрового дня Примеры состоялось противостояние «Валенсии» Дениса Черышева и «Севильи» Квинси Промеса. Правда, сам российский полузащитник вышел на поле только после перерыва.

Таким образом, единственный мяч был забит без его участия. Уже в добавленное к первому тайму время Эвер Банега пропустил подключение Хосе Луиса Гайи по левому флангу и ударил его по ногам в штрафной. Пенальти спокойно реализовал Даниэль Парехо.

Сразу после перерыва на поле появился Черышев, который тут же едва не стал автором результативной передачи, но Кевин Гамейро после прострела россиянина пробил в перекладину.

В оставшееся время атаковала только «Севилья», но сравнять счёт коллективу Промеса не удалось. На пятой добавленной минуте хозяева всё же затолкали мяч в ворота соперника, но судья отменил его из-за офсайда.

Победа «Лацио» на «Сан-Сиро» и разгром «Ромы»

В Италии по-разному сложился день для двух римских команд, хотя обе встречались с соперниками из топ-3 турнирной таблицы Серии А.

«Рома» под руководством нового главного тренера Клаудио Раньери ничего не смогла противопоставить дома «Наполи», хотя и отыгралась в добавленное к первому тайму время.

Однако после перерыва неаполитанцы отправили в ворота деморализованного после вылета из Лиги чемпионов соперника три безответных мяча. По разу отличились Дрис Мертенс, Симоне Верди и Амин Юнес.

Reuters

«Лацио» же, напротив, сумел увезти три очка с «Сан-Сиро». Уже на 12-й минуте гости организовали быструю контратаку, Луис Альберто из левого угла штрафной вырезал невероятную по траектории подачу на дальнюю штангу, а Сергей Милинкович-Савич преобразовал кросс в гол.

Открыв счёт, римляне заперлись на своей половине поля и не позволили футболистам «Интера» распечатать собственные ворота. К тому же выше всяких похвал на последнем рубеже действовал Томаш Стракоша, который совершил ряд эффектных сейвов и оформил девятый сухой матч в текущем сезоне Серии А.

Победа позволила «Лацио» догнать «Милан» в турнирной таблице в борьбе за четвёртое место, дающее право стартовать в ЛЧ. От идущего же третьим «Интера» обе команды отделяют всего два очка.

Неудачный матч для Головина

Во Франции «Монако» Александра Головина прервало семиматчевую беспроигрышную серию в Лиге 1 и потерпело первое поражение в национальном первенстве с конца января.

В домашней игре с «Каном» монегаскам явно не сопутствовала удача, они упустили целый ряд стопроцентных моментов. В нескольких эпизодах выше всяких похвал действовал голкипер гостей Брис Самба, который неоднократно спасал свою команду. Также подопечные Леонарду Жардима по разу сотрясли штангу и перекладину.

«Кан» же воспользовался едва ли не единственным шансом — в середине первого тайма Энцо Кривелли после подачи с фланга отправил снаряд в сетку.

Что касается Головина, то он провёл на поле все 90 минут и был довольно активен. В частности, Александр исполнял большую часть стандартных положений, и после подачи некоторых из них партнёры вполне могли отличиться.

Безумный фол от «Аякса»

Наконец, возможно, самый жёсткий фол выходных в европейском футболе совершил полузащитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи. Во втором тайме ключевого для чемпионата Нидерландов матча с ПСВ он, пытаясь выбить мяч у Анжелиньо, ударил соперника шипами бутс прямо в лицо.

Судья поначалу обошёлся жёлтой карточкой, но после просмотра повтора показал нарушителю красную. В результате, уходя в раздевалку, Мазрауи на экране телевизора наблюдал, как тот самый Анжелиньо со стандарта выполняет результативную передачу на Люка де Йонга — 1:1.

Однако «Аякс» даже вдесятером сумел вырвать победу в концовке, но успех хозяев получился небесспорным. За несколько минут до конца основного времени Давид Нерес картинно упал в штрафной, и судья даже после просмотра решил указать на точку. Пенальти реализовал Душан Тадич, а в добавленное время точку поставил всё тот же Нерес — 3:1.

Победа позволила «Аяксу» до двух очков сократить отставание от лидирующего ПСВ, и борьба за чемпионство в стране возродилась с новой силой. Кроме того, совсем скоро подопечных Эрика тен Хага ждёт четвертьфинал ЛЧ.