В погоне за звёздами: «Реал» намерен потратить €500 млн на трансферы Мбаппе, Азара и Погба

Летом руководство мадридского «Реала» намерено выделить €500 млн на приобретение новых футболистов. По данным СМИ, в сферу интересов клуба входят полузащитник «Челси» Эден Азар, хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Трансфер французского нападающего может обойтись в €280 млн, что сделает его самым дорогим игроком в истории.

Всего за два года Килиан Мбаппе прошёл путь от подающего надежды юниора из «Монако» до одной из главных звёзд современного футбола. Он поразил всех своими уникальными скоростными качествами, техникой и умением принимать на поле верные решения, вследствие чего плотно укрепился в статусе одного из лидеров как «Пари Сен-Жермен», так и сборной Франции. Котировки спортсмена только выросли после его выступления на чемпионате мира в России, где он стал одним из главных творцов победы трёхцветных. Неудивительно, что юным дарованием интересуется самый титулованный клуб мира, а его нынешний коллектив готов платить ему €40 млн в год, лишь бы тот не покидал Париж.

Нынешний сезон стал для мадридского «Реала» одним из самых неудачных за последнее десятилетие. К концу марта королевский клуб успел завершить выступления в Лиге чемпионов и Кубке Испании, а в национальном чемпионате сохраняет лишь теоретические шансы на победу. За десять туров до конца он уступает лидирующей «Барселоне» 12 очков. Уже сейчас руководство столичного коллектива активно работает над усилением состава и готово потратить более €500 млн ради достижения этой цели.

После ухода Криштиану Роналду в «Реале» как никогда остро встала проблема отсутствия забивного форварда. Карим Бензема и Гарет Бэйл с этой ролью не справились, и руководству пришлось задуматься о покупке нападающего. Их приоритетной целью стал игрок «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Как сообщает AS, в приобретении игрока заинтересован лично президент «Реала» Флорентино Перес. Изначально он больше склонялся к кандидатуре Неймара, однако впоследствии передумал. Повлияло на это мнение болельщиков, которые почти единогласно отдали предпочтение французу во время онлайн-голосования, отмечает издание.

В последние несколько лет королевский клуб не делал громких приобретений, обходясь покупкой молодых и талантливых игроков. Однако на этот раз он не намерен экономить. По информации издания France Football, «Реал» готов установить новый рекорд по стоимости трансфера и предложить за Мбаппе €280 млн. На данный момент самым дорогим футболистом мира является одноклубник Килиана — Неймар. Летом 2017 года бразилец перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.

Если верить изданию El Chiringuito, немаловажную роль в трансфере Мбаппе играет наставник «Реала» Зинедин Зидан. Вернувший на тренерский мостик клуба после более чем полугодичного отсутствия, француз сходу занялся вопросами привлечения новых футболистов и уже успел пообщаться со своим звёздным соотечественником. Со своей стороны, Килиан уже уведомил специалиста, что намерен попросить президента «Пари Сен-Жермен» отпустить его в Мадрид.

Безусловно, заполучить Мбаппе будет не так просто. Издание El Mundo уже сообщило, что «Пари Сен-Жермен» настроен всеми силами удержать у себя игрока и ради этого готов сделать его одним из самых высокооплачиваемых футболистов на планете. Так, парижане готовы предложить ему контракт с зарплатой более €40 млн в год. На данный момент столько получает лишь лидер «Барселоны» Лионель Месси.

Несмотря на желание ПСЖ сохранить в своём составе Мбаппе, отмечается, что его трансфер в «Реал» является вполне осуществимым. Как пишет El Parisien, королевский клуб способен заполучить талантливого француза, однако не ранее 2020 года. Однако вряд ли они согласятся ждать целый сезон.

О твёрдом намерении «Реала» в кратчайшие сроки вернуться в элиту мирового футбола и реабилитироваться за фиаско в нынешнем сезоне говорит огромное количество трансферных слухов вокруг коллектива. Помимо Мбаппе, в сферу интересов клуба входит множество звёзд, выступающих в сильнейших национальных первенствах Европы. Одной из таких является хавбек «Челси» Эден Азар.

Слухи о возможном переходе Азара в «Реал» циркулируют на протяжении последних нескольких лет. Но если раньше Эден неизменно оказался бы в тени Роналду, то теперь имеет все шансы стать лидером команды. Кроме того, цвета мадридского клуба уже защищает его соотечественник Тибо Куртуа, поэтому переезд в Мадрид не должен стать для него тяжёлым.

«Азар — один из моих лучших друзей в футболе. Не знаю, собирается ли он переходить в «Реал», и не знаю, хочет ли его приобретать клуб. Но для меня это один из лучших футболистов в мире. Как друг, я бы хотел видеть Эдена здесь», — заявил Куртуа Marca.

По сообщению Tuttomercatoweb, переход бельгийца является наполовину решённым делом. Отмечалось, что Азар уже успел согласовать контракт с королевским клубом, однако сам футболист опроверг эту информацию.

«Всё это лишь слухи. В них нет правды», — цитирует Азара Sky Sports.

Ещё одной трансферной целью «сливочных» является Поль Погба. Второй приход француза в «Манчестер Юнайтед» также получается не слишком удачным, в результате чего тот намерен сменить обстановку. При этом сам игрок намекнул, что не прочь попробовать свои силы в столице Испании.

«Всегда говорил, выступать за «Реал» — мечта каждого игрока. Это один из самых больших клубов в мире. Его тренирует Зидан, работать с ним хочет каждый, кто любит футбол. Сейчас я защищаю цвета «Манчестер Юнайтед». Никто не знает, что случится в будущем», — приводит слова Погба Goal.

По информации Tuttosport, агент полузащитника Мино Райола уже общался с руководством «сливочных» и сообщил им об интересах своего клиента. Отмечается, что Погба хочет зарабатывать €16 млн в год.

Ещё одним новобранцем «Реала» может стать Садио Мане. Крайний форвард защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года, за это время провёл 111 матчей и забил 53 мяча. По сообщениям Marca, сенегальца также привлекает возможность поработать с Зиданом. Кроме того, он считает, что достаточно много времени провёл в мерсисайдском клубе.

Помимо нападающих, «Реал» намерен заняться усилением средней линии. Как отмечает Tuttosport, королевский клуб хотел бы видеть в своём составе креативного Миралема Пьянича из «Ювентуса». При этом он даже готов расстаться с одним из своих нынешних лидеров — хавбеком сборной Германии Тони Кроосом, однако вариант с обменом не устраивает гранда Серии А. Таким образом, мадридцам придётся добавить около €90 млн к уже заявленным €500 млн за Мбаппе, Азара и Погба.