СМИ: ПСЖ решил удержать Мбаппе в клубе
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Как сообщает испанское издание El Mundo, руководство ПСЖ собирается предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой более €40 млн в год. Подобный оклад 20-летнего француза соотносим с окладом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл 35 матчей, забил 31 гол и выполнил 15 голевых передач. Главным претендентом на трансфер нападающего считается мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что Мбаппе сообщил тренеру «Реала» Зидану о готовности покинуть ПСЖ.