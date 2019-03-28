СМИ: ПСЖ решил удержать Мбаппе в клубе

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По данным средств массовой информации, французский ПСЖ согласен увеличить зарплату французскому форварду Килиану Мбаппе, чтобы удержать его от ухода из клуба.
СМИ: ПСЖ решил удержать Мбаппе в клубе
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает испанское издание El Mundo, руководство ПСЖ собирается предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой более €40 млн в год. Подобный оклад 20-летнего француза соотносим с окладом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 35 матчей, забил 31 гол и выполнил 15 голевых передач. Главным претендентом на трансфер нападающего считается мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Мбаппе сообщил тренеру «Реала» Зидану о готовности покинуть ПСЖ.

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