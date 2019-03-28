СМИ: ПСЖ решил удержать Мбаппе в клубе

По данным средств массовой информации, французский ПСЖ согласен увеличить зарплату французскому форварду Килиану Мбаппе, чтобы удержать его от ухода из клуба.

Как сообщает испанское издание El Mundo, руководство ПСЖ собирается предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой более €40 млн в год. Подобный оклад 20-летнего француза соотносим с окладом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 35 матчей, забил 31 гол и выполнил 15 голевых передач. Главным претендентом на трансфер нападающего считается мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Мбаппе сообщил тренеру «Реала» Зидану о готовности покинуть ПСЖ.