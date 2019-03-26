СМИ: Мбаппе сообщил тренеру «Реала» Зидану о готовности покинуть ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану, что готов уйти из французского футбольного клуба.

Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации издания, 20-летний форвард хочет попросить президента действующего чемпиона Франции Нассера Ганима аль-Хелаифи отпустить его в «Реал».

При этом отмечается, что в сделке по переходу Мбаппе могут принять участие полузащитники коллектива из Мадрида Хамес Родригес и Иско.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 35 матчей за ПСЖ, забил 31 мяч и сделал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдёт в «Реал», если клуб согласится платить ему €15 млн в год.