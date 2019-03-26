СМИ: Мбаппе сообщил тренеру «Реала» Зидану о готовности покинуть ПСЖ
- Reuters
Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации издания, 20-летний форвард хочет попросить президента действующего чемпиона Франции Нассера Ганима аль-Хелаифи отпустить его в «Реал».
При этом отмечается, что в сделке по переходу Мбаппе могут принять участие полузащитники коллектива из Мадрида Хамес Родригес и Иско.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл 35 матчей за ПСЖ, забил 31 мяч и сделал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдёт в «Реал», если клуб согласится платить ему €15 млн в год.
👀¡VER PARA CREER!👀 ¡ @lobo_carrasco se puso en 'MODO MADRIDISTA'! "MBAPPÉ es la JOYA DE LA CORONA". #ElChiringuitoDeMegapic.twitter.com/83njhzrx91— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 26 марта 2019 г.