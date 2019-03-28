«Клуб полностью удовлетворён ситуацией»: «Краснодар» пересмотрел условия контракта Ивана Игнатьева

Футбольный клуб «Краснодар» и нападающий Иван Игнатьев пришли к соглашению по пересмотру трудового договора. Об этом стало известно из опубликованного на официальном сайте южан заявления. Сам игрок отказался подтверждать эту информацию в интервью СМИ, однако позднее появились сведения, что сторонам всё-таки удалось прийти к компромиссу на более выгодных для 20-летнего форварда условиях. Переведённый в дублирующий состав Игнатьев в ближайшее время вернётся в основную команду.

«Впредь не намерены комментировать ситуацию»

История взаимоотношений 20-летнего нападающего Ивана Игнатьева с руководством футбольного клуба «Краснодар» стала одной из самых обсуждаемых с момента возобновления сезона в Российской премьер-лиге.

Талантливый воспитанник лучшей академии страны отказался от подписания нового контракта, попросил поднять ему зарплату и своими высказываниями вызвал в футбольном сообществе диаметрально противоположные мнения. Кто-то поддерживал стремление подающего надежды игрока зарабатывать больше и заботиться о собственном будущем, однако многие приняли сторону клуба, «сославшего» Игнатьева во вторую команду.

Во вторник утром конфликтная ситуация получила неожиданное продолжение. Руководство «Краснодара» выступило с пояснениями и проинформировало общественность, что клуб и футболист после переговоров, консультаций и двусторонних встреч пришли к взаимопониманию и заключили новый контракт.

«В последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев. ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и футболист подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворён ситуацией», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте южной команды.

При этом о сроках нового соглашения, его деталях и сумме в пресс-релизе не было сказано ни слова. Между тем представители пресс-службы южан акцентируют внимание на том, что Иван Игнатьев сумел донести до руководства команды своё мнение о месте молодых игроков в структуре клуба.

«Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичных заявлений», — пояснили в пресс-службе «Краснодара».

Кроме того, официально уведомляя общественность о том, что конфликт исчерпан, «Краснодар» обратился к журналистам с просьбой не беспокоить самого футболиста и не обращаться в клуб с вопросами и разъяснениями о ситуации.

Повышение зарплаты

Однако представители СМИ призыв клуба проигнорировали. В ряде изданий оперативно связались с 20-летним нападающим и попытались получить подтверждение.

«Нет. Откуда информация?» — ответил игрок журналистам издания Sport24 на вопрос о том, можно ли считать историю законченной.

Позиция Игнатьева в свете появившегося заявления руководства клуба вызвала новую волну споров о том, что руководство и игрок продолжают находится в конфликте и не могут прийти к взаимопониманию, однако позже ситуация прояснилась.

На момент звонков от журналистов 20-летнему хавбеку единая позиция по высказываниям на данную тему не была определена, в отличие от условий контракта, которые были согласованы и изменены.

Так, по договорённости между Игнатьевым и менеджментом клуба главное требование футболиста всё же будет удовлетворено: зарплату игрока пересмотрят, а ежемесячные выплаты превысят предлагаемые ранее 700 тыс. рублей в месяц (по информации СМИ, первоначальный оклад Игнатьева составлял около 400 тыс. рублей. — RT). При этом, несмотря на то что клуб готов был к повышению зарплаты лишь в случае переподписания контракта на пять лет, срок соглашения остался прежним — 3,5 года.

По сообщениям СМИ, планы по продаже Игнатьева в другие клубы РПЛ всё ещё актуальны для менеджмента краснодарского клуба. Однако для повышения трансферной стоимости молодого футболиста он должен получать больше игровой практики и улучшать свои показатели.

Таким образом, переведённый в «Краснодар-2» Игнатьев может появиться в основном составе уже 31 марта, в матче 21-го тура РПЛ с махачкалинским «Анжи». Подготовку к игре он начнёт с главной командой в четверг, 28 марта.

Конфликт: слухи и причины

О конфликте между Иваном Игнатьевым и «Краснодаром» стало известно после того, как 3 марта форвард не прилетел со своей командой на матч 18-го тура со «Спартаком». Несмотря на заявления главного тренера Мурада Мусаева о предоставленном нападающему отдыхе, в СМИ сразу же появилась информация, что Иван отказался подписывать новое соглашение с клубом, посчитав предлагаемые финансовые условия неприемлемыми. Кроме того, Игнатьева смутила и долгосрочность соглашения, не позволявшая ему с течением времени поменять условия своего личного договора.

В интервью RT Игнатьев признался, что такое отношение клуба сильно расстроило его, и опроверг все слухи о том, что в переговорах принимали участие другие агенты.

Ранее в СМИ появилась информация, что после расторжения контракта с известным футбольным агентом Германом Ткаченко Игнатьев стал сотрудничать с представителем главного тренера сборной России Аланом Агузаровым. По утверждениям ряда СМИ, Агузаров уже встречался с Игнатьевым в расположении молодёжной сборной России, а в ближайшем будущем будет представлять интересы ещё одного краснодарца — Магомеда-Шапи Сулейманова.

🇷🇺Обзор товарищеского матча молодёжных сборных России и Швецииhttps://t.co/zYtCGhrXip — «Молодёжная сборная» | Футбольное сообщество (@RusTeam_U21) 23 марта 2019 г.

С момента перевода в «Краснодар-2» Игнатьев не забил ни одного мяча, но при этом успешно провёл учебно-тренировочный сбор с молодёжной сборной России и отличился в товарищеском матче со сверстниками из Швеции.