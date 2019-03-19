Уткин заявил, что футболист «Краснодара» Сулейманов станет клиентом агента Черчесова

Спортивный журналист Василий Уткин сообщил, что агент главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Алан Агузаров в ближайшее время будет также представлять интересы нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Шапи завтра станет клиентом Алана Агузарова. Кажется, этот парень (Алан) куда-то здорово спешит. Ну или его кто-то торопит», — написал Уткин в своём Twitter.

До этого Уткин говорил, что Сулейманов отказался от сотрудничества с Агузаровым.

В текущем сезоне Сулейманов сыграл 23 матча и забил восемь мячей.

Ранее другой форвард «Краснодара», Иван Игнатьев, опроверг информацию о подарках от своих агентов.