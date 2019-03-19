Уткин заявил, что футболист «Краснодара» Сулейманов станет клиентом агента Черчесова
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«Шапи завтра станет клиентом Алана Агузарова. Кажется, этот парень (Алан) куда-то здорово спешит. Ну или его кто-то торопит», — написал Уткин в своём Twitter.
До этого Уткин говорил, что Сулейманов отказался от сотрудничества с Агузаровым.
В текущем сезоне Сулейманов сыграл 23 матча и забил восемь мячей.
Ранее другой форвард «Краснодара», Иван Игнатьев, опроверг информацию о подарках от своих агентов.