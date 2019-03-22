СМИ: Мбаппе является приоритетной трансферной целью «Реала»

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По сообщениям журналистов, президент «Реала» Флорентино Перес намерен усилить состав клуба нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
СМИ: Мбаппе является приоритетной трансферной целью «Реала»
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

По сообщению AS, президент «Реала» в следующее трансферное окно сфокусируется на покупке форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ранее Флорентино Перес отдавал предпочтение другому игроку парижан, бразильцу Неймару, однако подавляющее большинство поклонников «Реала» хотят видеть в составе команды именно француза, в результате чего глава клуба изменил своё мнение.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес и Буффон покинут ПСЖ по окончании сезона.

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