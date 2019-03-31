«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче Примеры

«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Валенсии» принёс гол Даниэля Парехо, реализовавшего пенальти в компенсированное к первому тайму время.

Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на старте второго тайма, но результативными действиями не отличился.

Такой результат позволил «Валенсии» набрать 43 очка, опередить «Севилью» и занять шестое место в турнирной таблице Примеры.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании по футболу.