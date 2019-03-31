«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче Примеры
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- globallookpress.com
Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Валенсии» принёс гол Даниэля Парехо, реализовавшего пенальти в компенсированное к первому тайму время.
Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на старте второго тайма, но результативными действиями не отличился.
Такой результат позволил «Валенсии» набрать 43 очка, опередить «Севилью» и занять шестое место в турнирной таблице Примеры.
Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании по футболу.