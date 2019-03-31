Месси повторил рекорд Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании по футболу
- Reuters
Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, этот показатель является повторением рекорда турнира, принадлежащего бывшему голкиперу «Реала» Икеру Касильясу.
В чемпионате Испании по футболу Месси дебютировал в октябре 2004 года и отыграл в нём в общей сложности 445 матчей, отметившись 414 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что дубль Месси принёс «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в матче чемпионата Испании по футболу.