Месси повторил рекорд Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании по футболу

Победа над «Эспаньолом» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу стала для аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 334-й в рамках турнира в профессиональной карьере.

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, этот показатель является повторением рекорда турнира, принадлежащего бывшему голкиперу «Реала» Икеру Касильясу.

В чемпионате Испании по футболу Месси дебютировал в октябре 2004 года и отыграл в нём в общей сложности 445 матчей, отметившись 414 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что дубль Месси принёс «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в матче чемпионата Испании по футболу.