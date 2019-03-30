Дубль Месси принёс «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в каталонском дерби Примеры
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Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу сине-гранатовым принёс дубль Лионеля Месси, забившего на 71-й и 89-й минутах.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 69 очков и увеличив отрыв от идущего вторым «Атлетико» до 13 очков. «Эспаньол» с 34 очками — 14-й.
Ранее сообщалось, что Месси признался, что скучает по Криштиану Роналду в чемпионате Испании по футболу.