Дубль Месси принёс «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в каталонском дерби Примеры

Короткая ссылка
«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 29-го тура испанской Примеры.
Дубль Месси принёс «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в каталонском дерби Примеры
  • © DeFodi.eu, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу сине-гранатовым принёс дубль Лионеля Месси, забившего на 71-й и 89-й минутах.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 69 очков и увеличив отрыв от идущего вторым «Атлетико» до 13 очков. «Эспаньол» с 34 очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что Месси признался, что скучает по Криштиану Роналду в чемпионате Испании по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить