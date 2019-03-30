Дубль Месси принёс «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в каталонском дерби Примеры

«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 29-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу сине-гранатовым принёс дубль Лионеля Месси, забившего на 71-й и 89-й минутах.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 69 очков и увеличив отрыв от идущего вторым «Атлетико» до 13 очков. «Эспаньол» с 34 очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что Месси признался, что скучает по Криштиану Роналду в чемпионате Испании по футболу.