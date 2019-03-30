Месси признался, что скучает по Роналду в чемпионате Испании по футболу

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что ему не хватает в испанской Примере соперничества с бывшим форвардом мадридского «Реала» португальцем Криштиану Роналду, который ныне выступает за туринский «Ювентус».
Месси признался, что скучает по Роналду в чемпионате Испании по футболу
  • Reuters
  • © Marcelo del Pozo

«Я скучаю по Роналду. Несмотря на то что было немного грустно видеть его с трофеями, он давал престиж чемпионату Испании», — цитирует Месси Goal.com.

Он также отметил, что после прихода Роналду в «Ювентус» итальянский коллектив стал одним главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» минувшим летом. За «королевский» клуб он выступал с 2009 по 2018 год.

Ранее Месси рассказал, кого считает лучшими футболистами мира.

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