«Победит «Ливерпуль»: ван дер Варт и ван Хойдонк о фаворитах ЛЧ, возрождении сборной Нидерландов и секрете Кумана

С приходом главного тренера Рональда Кумана сборная Нидерландов переживает настоящий подъём. Об этом в интервью RT заявили экс-футболисты Рафаэль ван дер Варт и Пьер ван Хойдонк. По их словам, специалист привлёк талантливую молодёжь и заслужил доверие болельщиков. Кроме того, они рассказали, как отразилась смена поколений на игре национальной команды, а также предположили, кто станет победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

— Тяжело ли было принять тот факт, что сборная Нидерландов не попала на чемпионат мира 2018 года?

Ван дер Ваарт: Это происходит уже во второй раз, поэтому мы в некоторой степени привыкли. Разумеется, для нас мундиаль выглядит иначе, когда на нём не присутствует наша сборная. Но сейчас у нас подобралась хорошая команда, и будем надеяться, что в следующем турнире всё же примем участие.

Ван Хойдонк: Я бы добавил, что ещё тяжелее видеть там сборные, которые в квалификационных матчах выглядели хуже нас. Но они приехали на чемпионат мира, а мы нет.

— Проблема носит систематический характер, или дело в единичных ошибках?

Ван Хойдонк: Нидерланды пропустили два турнира подряд. Не поехав на Евро-2016 во Франции, все думали, что это был лишь несчастный случай. Но затем мы остались и без чемпионата мира 2018 года. Сборной пришлось столкнуться с кризисом, когда такие звёздные игроки, как Уэсли Снейдер, Рафаэль ван дер Варт, Арьен Роббен постепенно начали завершать карьеры в национальной команде. А вновь пришедшим футболистам было слишком сложно занять их места.

Ван дер Ваарт: Кроме того, когда к сборной присоединились такие талантливые футболисты, как Снейдер, в ней уже было много громких имён. Но мы завершили карьеру, а достойная замена так и не появилась. Именно поэтому и образовался этот провал в два — три года. Но с приходом великолепных молодых игроков всё поменялось. Надеюсь, в скором времени нам удастся чего-то достичь.

— Почему не получился более плавный переход от одного поколения к другому?

Ван дер Варт: Бывают периоды, когда в твоём распоряжении нет столь больших талантов, что отражается на качестве игры. Поэтому после нас и образовался этот разрыв. Надежда на участие в мундиале оставалась, но нам немного не повезло.

Ван Хойдонк: Мне кажется, мы сами на протяжении длительного времени не осознавали, что уже не так хороши, как были раньше. Поэтому первые несколько лет после мундиаля 2014 года в Бразилии, где мы завоевали бронзовые медали, многие думали, что всё нормально. Но квалификационные матчи к чемпионату Европы показали, что это не так. Только тогда мы осознали, что необходимо что-то предпринять.

— Могла ли постоянная смена тренеров лишь усугубить ситуацию?

Ван Хойдонк: Да, но здесь ещё можно говорить об отсутствии успехов в целом. От нового наставника всегда ожидают высоких результатов. Если их нет, то на него оказывается ещё большее давление. Гус Хиддинк — хороший специалист, но команда проигрывала. Затем были Данни Блинд и Дик Адвокат. Сейчас у нас Рональд Куман, и ситуация наконец стабилизировалась. Он начал строительство игры с оборонительной линии, перейдя на схему с пятью, а затем четырьмя защитниками и одним нападающим.

— В чём секрет популярности Кумана?

Ван Хойдонк: Когда необходимо, этот тренер может быть очень прямолинейным и даже жёстким. Именно этого не хватало нынешнему поколению футболистов. В начале у него возникли определённые трудности, но спортсмены видят, что у него есть чёткий план на игру, который работает. Мы квалифицировались в финал Лиги наций из группы с Францией и Германией. Мало кто мог в это поверить, но у него всё получилось. Команда и болельщики наконец-то нашли взаимопонимание.

Ван дер Варт: Это обычный парень, который относится ко всем с уважением, не совершает глупостей. Он просто занимается футболом и наслаждается этим. Мне кажется, это самое главное для наших поклонников. Видя это, они начинают оказывать поддержку.

— Можно ли назвать Вирджила ван Дейка лучшим защитником в мире на данный момент?

Ван дер Варт: Сложно сказать. Он только пришёл в «Ливерпуль», хотя начал там блестяще. Мне кажется, у ван Дейка есть всё, чтобы стать лучшим на планете. Это сильный футболист, настоящий лидер на поле. Забавно, выходит, что лучший нидерландский игрок выступает на позиции защитника.

Ван Хойдонк: Это очень точно отражает ситуацию в нашем футболе. Мы всегда славились классными форвардами, а сейчас их количество сократилось.

— Но с такой линией защиты нападающие могут чувствовать себя увереннее?

Ван Хойдонк: Да. Мы говорили о ван Дейке, но Маттейс де Лигт — невероятный талант. Этот парень имеет все шансы стать ещё лучше. Для своего возраста он демонстрирует сильный футбол, прекрасно умеет читать игру.

Ван дер Варт: Кроме того, это очень разумный молодой человек. Он не говорит глупостей, не зазнаётся, хотя на него оказывается огромное давление.

— Должен ли он остаться в «Аяксе», или пришло время сделать следующий шаг?

Ван дер Варт: Мы как раз говорили об этом на днях, и по моему мнению, ему стоит идти дальше уже сейчас. Чемпионат Нидерландов слишком прост для него. Маттейсу стоит выступать в Англии или Германии.

Ван Хойдонк: Ему необходимо каждые выходные играть против сильного центрального нападающего. Это положительно сказывается на любом защитнике. А в Нидерландах лишь пять — шесть встреч в сезоне получаются особенно напряжёнными. Конечно, ещё есть Лига чемпионов, но по-настоящему сложных матчей должно быть в разы больше. Поэтому я также уверен в том, что для де Лигта пришло время сделать следующий шаг.

— Одна из главных звёзд полузащиты сборной Нидерландов Френки де Йонг совсем недавно подписал контракт с «Барселоной». Не слишком ли рано он переходит в команду, в составе которой и так столько талантов?

Ван Хойдонк: Будем надеяться, что он заиграет. Если ты переходишь в команду и сидишь на скамейке, это плохо сказывается на твоём профессиональном развитии. Но мне кажется, у него должно всё получиться даже в «Барселоне». Френки — один из немногих, кто действительно поменял облик сборной. До его прихода мы считались середняками, но когда он на поле — его партнёры выглядят лучше и увереннее.

Ван дер Варт: Мне также кажется, что каталонцы ему подходят. На данный момент он является лучшим полузащитником Нидерландов, который может не только выступать в роли ассистента, но и забивать. Этого от него и ожидают в «Барселоне».

— После перехода в «Барселону» де Йонга уже окрестили новым Йоханом Кройфом…

Ван Хойдонк: Но это же игрок совсем другого типа. Единственное сходство — это дрибблинг (мастерство владения мячом). Когда Френки начинает бежать по полю, финтить, менять направления — к нему никто не может подобраться. Такой же был и Кройф.

Ван дер Варт: Да, это не очень честно по отношению к Йохану.

— Голландия всегда славилась своими форвардами. Почем у вас нет больших имён в этой линии?

Ван дер Варт: Наша главная надежда — Мемфис Депай. Со временем он может стать настоящей звездой мирового уровня. Но я согласен, нападение — не самая сильная линия нынешней сборной Нидерландов.

Ван Хойдонк: Да, он может забивать, но мы никогда не видели, чтобы он доминировал на поле. Возможно, нам стоит поменять свой взгляд на такие вещи, потому что в самой игре произошли изменения. Депай никогда не забьёт больше 20 мячей в одном сезоне, я в это не верю. Но он хорошо выполняет свою работу.

— Рафаэль, вы в своё время успели поиграть за английский «Тоттенхэм». Не кажется ли вам, что «шпоры» переоценивают свои возможности, практически не покупая новых футболистов в трансферное окно?

Ван дер Варт: Сложно сказать. Иногда я смотрю на их выступление и думаю, что они действительно прекрасно выглядят и имеют отличные шансы выиграть Лигу чемпионов. А затем им сложно даются матчи с более слабыми командами. Но у них большое количество футболистов высокого уровня, сочетающихся друг с другом. В таком случае, зачем тратить столько денег?

— Пьер, шотландский «Селтик», за который вы выступали на протяжении двух лет, второй год подряд не смог преодолеть барьер 1/16 финала Лиги Европы. На ваш взгляд, команда находится на правильном пути?

Ван Хойдонк: Брендан Роджерс всё делает правильно. Он полностью сумел поменять игру, произведя незначительные перестановки в составе. Она была скучной, а стала на по-настоящему привлекательной. Несколько лет дела у нас шли не самым лучшим образом, а в Европе всегда ожидают только успеха. Но я уверен, если бы мы выступали в Англии, а не Шотландии, то через пару лет вышли бы в Премьер-Лигу и могли позволить себе приобрести футболистов с большим именем. Коллектив неудачно начал нынешний сезон, слишком близко подпустив к себе «Рейнджерс». Но сейчас разрыв вновь увеличился, поэтому мы вновь ждём возвращения прежнего «Селтика».

— Говоря о «Селтике», вы употребляете местоимение «мы. Значит ли это, что команда занимает особое место в вашем сердце?

Ван дер Варт: Просто оно у него слишком большое (Смеётся).

Ван Хойдонк: Да, наряду с «Фенербахче», где я провёл незабываемые два года. «Селтик» — это семья. Не имеет значения, куда ты едешь — в Америку, Дубаи, Южную Африку — везде найдутся его поклонники. Они очень верные. Если выступаешь за эту команду, то ты навсегда останешься для них своим.

— Кто выиграет Лиги чемпионов в этом году?

Ван дер Варт: Надеюсь, «Тоттенхэм». Но мне кажется, победит «Ливерпуль». Он очень силён.

Ван Хойдонк: Я бы назвал «Манчестер Сити». На протяжении последних нескольких лет подопечные Гвардиолы демонстрируют фантастический футбол. Никто не может к ним подобраться.