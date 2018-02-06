Бывший тренер «Эвертона» возглавил сборную Нидерландов по футболу
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил, что бывший наставник английского «Эвертона» Рональд Куман возглавил национальную команду страны.
Как сообщает пресс-служба KNVB, соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на четыре года.
Ronald Koeman en Nico-Jan Hoogma tekenen contract: https://t.co/ONw1r3G7HR#WelkomRonald#WelkomNicoJanpic.twitter.com/yzdXcNYGMQ— KNVB (@KNVB) 6 февраля 2018 г.
Отмечается, что ассистентами Кумана в сборной будут Нико-Ян Хоогма и Алойс Венкер.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте будет уволен с поста главного тренера «Челси».
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