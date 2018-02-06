Бывший тренер «Эвертона» возглавил сборную Нидерландов по футболу

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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил, что бывший наставник английского «Эвертона» Рональд Куман возглавил национальную команду страны.

Как сообщает пресс-служба KNVB, соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на четыре года.

Отмечается, что ассистентами Кумана в сборной будут Нико-Ян Хоогма и Алойс Венкер.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте будет уволен с поста главного тренера «Челси».

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