СМИ: Конте будет уволен с поста главного тренера «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте в ближайшее время покинет свой пост.

Об этом сообщает Sport.es.

Преемником итальянца станет испанский специалист Луис Энрике.

В настоящий момент «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 50 очков. 5 февраля «аристократы» под руководством Конте потерпели второе разгромное поражение подряд (0:3 с «Борнмутом» и 1:4 с «Уотфордом») впервые с 1995 года.

Антонио Конте возглавляет «Челси» с 2016 года, в сезоне-2016/2017 его клуб стал чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига рассматривает возможность введения зимней паузы.