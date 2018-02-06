СМИ: Конте будет уволен с поста главного тренера «Челси»

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Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте в ближайшее время покинет свой пост.
СМИ: Конте будет уволен с поста главного тренера «Челси»
  • Reuters
  • © David Klein

Об этом сообщает Sport.es.

Преемником итальянца станет испанский специалист Луис Энрике.

В настоящий момент «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 50 очков. 5 февраля «аристократы» под руководством Конте потерпели второе разгромное поражение подряд (0:3 с «Борнмутом» и 1:4 с «Уотфордом») впервые с 1995 года.

Антонио Конте возглавляет «Челси» с 2016 года, в сезоне-2016/2017 его клуб стал чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига рассматривает возможность введения зимней паузы.

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