СМИ: Конте будет уволен с поста главного тренера «Челси»
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Об этом сообщает Sport.es.
Преемником итальянца станет испанский специалист Луис Энрике.
В настоящий момент «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 50 очков. 5 февраля «аристократы» под руководством Конте потерпели второе разгромное поражение подряд (0:3 с «Борнмутом» и 1:4 с «Уотфордом») впервые с 1995 года.
Антонио Конте возглавляет «Челси» с 2016 года, в сезоне-2016/2017 его клуб стал чемпионом Англии.
Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига рассматривает возможность введения зимней паузы.