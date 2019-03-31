«Интер» уступил «Лацио» в матче 29-го тура Серии А

Миланский «Интер» в родных стенах не сумел справиться с римским «Лацио» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А.

Встреча на стадионе «Сан Сиро» в Милане завершилась со счётом 1:0 в пользу «Лацио». Единственный мяч в поединке на счету Сергея Милинковича-Савича.

«Интер» сохранил третью строчку в таблице Серии А, однако отставание от идущего вторым «Наполи» увеличилось до десяти очков. «Лацио» занимает шестое место, отставая от четвёртого, дающего путёвку в Лигу чемпионов, на три очка. Однако римский клуб имеет матч в запасе.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Тоттенхэмом» благодаря автоголу на 90-й минуте.