«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Тоттенхэмом» благодаря автоголу на 90-й минуте

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в центральном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Ливерпулю» принёс гол Роберто Фирмино, забившего на 16-й минуте, и автогол Тоби Алдервейрелда, срезавшего в свои ворота на 90-й минуте.

За «Тоттенхэм» на 70-й минуте отличился Лукас Моура.

Такой результат позволил «Ливерпулю» вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» — два очка. «Тоттенхэм» с 61 баллом остался на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что «Челси» вырвал победу в матче АПЛ с «Кардиффом» благодаря голу на 91-й минуте.