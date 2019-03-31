«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Тоттенхэмом» благодаря автоголу на 90-й минуте
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Ливерпулю» принёс гол Роберто Фирмино, забившего на 16-й минуте, и автогол Тоби Алдервейрелда, срезавшего в свои ворота на 90-й минуте.
За «Тоттенхэм» на 70-й минуте отличился Лукас Моура.
Такой результат позволил «Ливерпулю» вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» — два очка. «Тоттенхэм» с 61 баллом остался на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что «Челси» вырвал победу в матче АПЛ с «Кардиффом» благодаря голу на 91-й минуте.