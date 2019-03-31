Дубль Месси, хет-трик для Слуцкого и окончание сухой серии Комличенко: события субботы в европейском футболе

«Барселона» в каталонском дерби оказалась сильнее «Эспаньола» благодаря дублю Лионеля Месси. Молодой нападающий «Витесса» Томас Бёйтинк оформил хет-трик, но коллектив Леонида Слуцкого не смог удержать победный счёт. Николай Комличенко записал в свой актив 21-й гол в первенстве Чехии и помог клубу «Млада Болеслав» обыграть «Спарту». RT рассказывает о главных футбольных событиях субботы, 30 марта.

Синхронная победа «Манчестеров»

Пожалуй, главным событием субботы в Английской премьер-лиге (АПЛ) стали победы двух команд из Манчестера, причём обеим удалось по два раза поразить ворота соперника.

Сражающийся за чемпионство «Манчестер Сити» на выезде не оставил шансов «Фулхэму», который постепенно начинает прощаться с элитным дивизионом, поскольку отставание от спасительного 17-го места достигло 16 очков.

Фаворит дважды отличился уже к 27-й минуте: Серхио Агуэро сперва помог Бернарду Силве открыть счёт, а затем сам забил с передачи португальца.

Два балла за результативность, набранные в Лондоне, помогли аргентинцу вырваться в единоличные лидеры турнира по системе «гол + пас» (19 + 7). Мохаммед Салах, Рахим Стерлинг и Эден Азар отстают от него на два балла.

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче (2:1) с «Уотфордом» пришлось куда сложнее, и Уле-Гуннар Сульшер после финального свистка признался, что встреча должна была завершиться ничьей.

Так или иначе Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль обеспечили манкунианцам комфортное преимущество, хотя в концовке матча хозяева пропустили, и на несколько минут интрига возродилась.

Для 21-летнего Рашфорда этот гол стал юбилейным, десятым в текущем сезоне АПЛ. Молодой форвард впервые в карьере достиг этой отметки в национальном первенстве. МЮ же, по крайней мере временно, удалось подняться на четвёртое место.

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Вылет «Хаддерсфилда»

Тем временем в ведущих европейских чемпионатах определилась первая команда, которая покинет элитный дивизион: английский «Хаддерсфилд» потерял все шансы на спасение за шесть туров до конца сезона.

Дела скромного коллектива с самого начала складывались не лучшим образом, несмотря на внушительную трансферную кампанию. Первую победу подопечные Яна Зиверта одержали лишь в 11-м туре — пострадал «Фулхэм», который теперь тоже близок к вылету. В настоящий момент на счету «Хаддерсфилда» всего три победы при 25 поражениях.

Достижение Месси

В Испании главным событием игрового дня стало каталонское дерби «Барселона» — «Эспаньол». Для сине-гранатовых оно складывалось крайне непросто, и вплоть до 71-й минуты соперники не могли поразить ворота друг друга. Гости достаточно спокойно обороняли свои владения.

Но затем за дело взялся Лионель Месси. Сначала он заработал стандарт прямо у штрафной и отправил мяч точно в сетку. При этом нарушивший правила Виктор Санчес ещё и подправил мяч в створ, пытаясь спасти свою команду. Однако гол записали на аргентинца.

Для него он стал уже 40-м, и аргентинец в десятом сезоне подряд преодолел эту планку результативности.

Ну а в концовке Месси оформил дубль, воспользовавшись отличным прострелом Малкома. Теперь на счету Лионеля в Примере 31 мяч и 12 голевых передач.

Попутно спортсмен вышел на чистое второе место по количеству матчей в составе «Барселоны». С 675 играми в активе он обошёл Андреса Иньесту и теперь уступает лишь Хави.

Осечка «Баварии»

В Германии в субботу состоялась смена лидера: дортмундской «Боруссии» удалось сбросить с плеч «Баварию» благодаря неожиданной осечке конкурента. Мюнхенцы отправились в гости к скромному «Фрайбургу» и умудрились потерять очки.

Причём пропустили подопечные Роберта Ковача уже на третьей минуте, но отыгрались в середине первого тайма благодаря точному удару Роберта Левандовски, который стал для поляка 19-м в текущем сезоне Бундеслиги и шестым в последних четырёх матчах национального первенства.

Но добить оппонента «Баварии» так и не удалось — многократный чемпион Германии допустил первую осечку в турнире за семь встреч.

Впрочем, дортмундская «Боруссия» и сама была близка к тому, чтобы сыграть вничью с «Вольфсбургом». Однако вырвал победу для команды Пако Алькасер, который в очередной раз доказал своё звание главного «джокера» чёрно-жёлтых.

На первой добавленной ко второму тайму минуте он «прошил» вратаря мощным ударом со штрафного, а затем в контратаке поставил точку в матче после передачи вундеркинда из Англии Джейдона Санчо. Дубль помог испанцу с 16 мячами вырваться на второе место в гонке бомбардиров турнира. Он уступает только Левандовски.

Новый лидер для «Ювентуса»

В Серии А лидирующий «Ювентус» провёл третий матч подряд без Криштиану Роналду и вновь едва не потерял очки. Если в предыдущем туре туринцы сенсационно уступили «Дженоа», то на этот раз едва не подарили очки аутсайдеру «Эмполи».

Однако за 20 минут до финального свистка хозяев спас точный удар молодого таланта Мойзе Кина, который воспользовался идеальной скидкой Марио Манджукича и отправил мяч точно в ближний угол.

Примечательно, что для 19-летнего форварда этот гол стал третьим в последних трёх матчах Серии А, когда на поле как раз не было Криштиану.

Успехи Кина не остались вне поля зрения главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, и квалификационный турнир Евро-2020 Мойзе начал в роли основного форварда национальной команды. Результат — два гола в двух встречах.

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Осечка Слуцкого

Для россиян игровой день в Европе получился противоречивым. Так, Леонид Слуцкий был близок к тому, чтобы вернуть «Витесс» на победные рельсы в чемпионате Нидерландов, но игра с аутсайдером «Ден Хааг» в итоге завершилась обидной результативной ничьей — 3:3.

При этом главным героем в составе команды российского специалиста стал 18-летний форвард Томас Бёйтинк. Юный футболист впервые в текущем сезоне национального первенства вышел на поле в стартовом составе и в итоге оформил хет-трик. Причём на это у него ушло всего 23 минуты.

Результативной передачей удалось отметиться Вячеславу Караваеву, который вновь провёл на поле все 90 минут.

К сожалению, удержать победный счёт «Витессу» не удалось. Незадолго до окончания матча бывшая команда Дмитрия Булыкина восстановила статус-кво на табло. Коллектив Слуцкого не может победить уже в трёх матчах чемпионата подряд, и команда рискует потерять место в первой пятёрке турнирной таблицы.

21-й мяч Комличенко в Чехии

Зато Николай Комличенко в очередной раз порадовал болельщиков своей команды. Экс-нападающий «Краснодара» помог клубу «Млада Болеслав» дома обыграть гранда чешского футбола «Спарту» — 2:1.

Самому Комличенко удалось прервать четырёхматчевую сухую серию и записать на свой счёт 21-й мяч в текущем сезоне HET Лиги. Россиянин по-прежнему уверенно лидирует в гонке бомбардиров соревнования, а «Млада Болеслав» одержал вторую победу в трёх последних встречах и претендует на то, чтобы пробиться в еврокубки.