Проблемы натурализации: сборной Украины могут засчитать технические поражения за выходы на поле бразильца

Сборной Украины по футболу могут засчитать технические поражения в матчах квалификации Евро-2020 с Португалией и Люксембургом. По информации СМИ, местная федерация нарушила правила натурализации бразильца Жуниора Мораеса, который принял участие в обеих встречах. В Федерации футбола Украины (ФФУ) считают, что выполнили необходимые требования и соблюли все нормы законодательства.

«Нет сомнений, что процедура не была нарушена»

Информация о том, что сборной Украины могут быть присуждены технические поражения в первых двух матчах квалификации Евро-2020, появилась в португальской прессе. Издание Maisfutebol сообщило, что украинцы нарушили правила ФИФА по натурализации бразильца Жуниора Мораеса. Якобы вместо необходимых пяти лет с момента достижения 18-летнего возраста футболист прожил на Украине лишь четыре года и восемь месяцев.

Нападающий пополнил состав донецкого «Металлурга» ещё в феврале 2011-го, но затем на год уехал в Болгарию, после чего вернулся в «Металлург».

Позже Мораес защищал цвета местных грандов — киевского «Динамо» и «Шахтёра», за который выступает до сих пор, хотя в 2017-м на несколько месяцев отлучался в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Это не помешало Жуниору в марте текущего года получить украинский паспорт и сразу же дебютировать в составе местной сборной.

Законодательство при этом нарушено не было, поскольку в законе «О гражданстве Украины» говорится, что человек для получения документа обязан прожить на территории страны пять лет, но при этом имеет право на разовый выезд на 90 дней, а в сумме за год — на 180.

Однако в уставе ФИФА этот момент детально не прописан. В документе говорится лишь следующее:

«Игрок имеет право выступать за национальную сборную ассоциации, если прожил непрерывно не менее пяти лет по достижении 18-летнего возраста на территории соответствующей ассоциации».

Соответственно, у ФИФА могут появиться вопросы к Мораесу. Однако в самой федерации данную ситуацию пока никак не прокомментировали.

А вот в ФФУ заявили, что футболист был натурализован на законных основаниях.

«Мы исследовали ситуацию вокруг Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была. Были соблюдены все позиции закона Украины «О гражданстве Украины». Жуниором Мораесом не были нарушены соответствующие нормы пребывания в стране, установленные ЗУ «О гражданстве» и налоговым кодексом... ФИФА при определении достаточности срока постоянного проживания в стране ссылается на национальное законодательство», — приводит Tribuna слова генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого.

Мораес же в социальных сетях просто поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Никто не сказал, что будет легко, но в моей жизни все победы были связаны с препятствиями и напряжённой работой. Спасибо всем, кто принял меня с большой радостью. Мы добились удивительной победы в матче с Люксембургом. Мы вместе! Слава Украине», — написал футболист в Instagram.

«Национальные правила не отменяют требований ФИФА»

Впрочем, далеко не все уверены, что данная ситуация не закончится для сборной Украины введением спортивных санкций. Так, известный спортивный юрист Михаил Прокопец считает сложившуюся ситуацию проблемной для украинской команды.

«Национальные правила не могут изменять правила международной федерации. Даже если Жуниор Мораес получил паспорт гражданина Украины, играть за сборную он может только при соблюдении правил ФИФА. Я не могу сказать, к чему приведёт эта ситуация, но тут имеется проблема», — цитирует Прокопца «Чемпионат».

А украинский спортивный юрист Юрий Юрченко, напротив, уверен, что ФИФА вряд ли пересмотрит собственное решение о разрешении Мораесу сменить спортивное гражданство.

«ФИФА в лице комитета по статусу футболистов сама, по сути, допустила Мораеса, приняв решение о смене его ассоциации и футбольного гражданства с бразильского на украинское. Поэтому возможность пересмотра этого решения зависит от тех аргументов, исходя из которых ФИФА посчитала, что требования о беспрерывном проживании соблюдены. В регламенте ФИФА нет указаний о применении местного законодательства. Как правило, для ФИФА в приоритете собственные регламенты. В пункте d статьи 7 регламента применения устава ФИФА говорится, что футболист должен прожить на территории страны постоянно не менее пяти лет. И ничего нет о национальном законодательстве», — заявил Юрченко.

История вопроса

При этом в связи с вручением Мораесу украинского паспорта и его последующим вызовом в сборную у многих местных любителей футбола возникли вопросы, поскольку бразильца тяжело назвать молодым и перспективным футболистом. В возрасте 31 года он стал одним из самых возрастных дебютантов в истории национальной команды.

А в Киеве Жуниора вовсе ненавидят. В местном «Динамо» нападающий провёл три года и не раз клялся в любви к клубу, однако летом 2018-го перешёл в стан самого непримиримого соперника бело-голубых — «Шахтёра».

После этого футболисты «Динамо» в матче за суперкубок страны отказались жать футболисту руку перед игрой.

Стоит заметить, что на Украине, как, впрочем, и в России, в последние годы не стесняются усиливать сборную за счёт иностранцев. В настоящий момент компанию Мораесу в команде составляет ещё один бразильский игрок «Шахтёра» — 30-летний Марлос, который выступает в украинской Премьер-лиге уже семь лет.

Первым же легионером из дальнего зарубежья, сыгравшим за сборную Украины, стал серб Марко Девич. Нападающий харьковского «Металлиста» получил паспорт страны летом 2008-го и впоследствии провёл за местную национальную команду 35 матчей, в которых забил семь мячей.

В составе «жовто-блакитных» Девич даже принял участие в домашнем чемпионате Европы.

А в 2011-м в составе украинской сборной дебютировал бразилец Эдмар. Уроженец Можи-дас-Крузиса перебрался в «Таврию» из Симферополя ещё в 2003 году, а после перешёл в «Металлист», цвета которого защищал на протяжении восьми лет.

На Украине бразилец не только сложился как футболист, но и обрёл семейное счастье. В 2008-м он женился на крымчанке Татьяне Галовской и взял двойную фамилию Галовский де Ласерда. Спустя три года спортсмен получил местное гражданство, а в разгар конфликта в Донбассе по ошибке едва не был призван в армию.