Разгромы от Англии и Франции, везение Украины в Люксембурге и травма Роналду: обзор матчей квалификации Евро-2020

Сборная Франции одержала уверенную победу со счётом 4:0 над Исландией в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Дубль Росса Баркли помог Англии победить Черногорию. Украина обыграла Люксембург благодаря автоголу Жерсона Родригеса. Нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду получил травму в матче с Сербией. Главные события встреч отборочного турнира — в материале RT.

Группа А

Сборная Англии — одна из самых результативных команд в нынешней квалификации чемпионата Европы 2020 года. В двух матчах она забила по пять мячей, не оставив шанса сначала Чехии, а затем Черногории.

Тем не менее началась встреча в Подгорице удачно для хозяев. Первая же атака завершилась взятием ворот в исполнении защитника Марко Вешовича.

Однако подопечные Гарета Саутгейта сумели изменить ход игры в свою пользу. Одним из главных героев встречи стал Росс Баркли. На 30-й минуте он со стандарта выполнил точный навес на дальний угол штрафной, а Майкл Кин сумел переправить мяч в сетку. Для защитника «Эвертона» этот гол стал первым за национальную команду.

Затем отличился и сам Баркли. Он поочерёдно замкнул передачи Каллума Хадсона-Одои и Рахима Стерлинга, записав на свой счёт дубль.

Без участия полузащитника «Челси» не обошёлся и пятый голевой эпизод в матче. Именно он разрезающим пасом на Стерлинга начал атаку, которую Гарри Кейн завершил точным ударом.

К концу встречи оборона хозяев рассыпалась окончательно. Джордан Хендерсон отдал пас из глубины поля на всё того же Рахима, которому оставалось пробросить мяч между ног черногорского голкипера.

Интересно, что впервые с момента назначения Гарета Саутгейта на пост главного тренера национальной команды родоначальники футбола сумели одержать пять побед в пяти играх подряд.

В Приштине Болгария вновь упустила шанс приблизиться к лидеру группы A, хотя вела 1:0 по ходу встречи. В концовке первого тайма счёт открыл Василь Божиков. Гости сделали ставку на контратаки и жёсткую оборону, однако эта тактика не сработала. На 62-й минуте усилия игроков Косова были вознаграждены голом Арбера Зенели.

Черногория — Англия — 1:5 (Вешович, 17 — Кин, 30, Баркли, 39, 59, Кейн, 71, Стерлинг, 81)

Косово — Болгария — 1:1 (Божиков, 39 — Зенели, 62)

Положение команд: Англия — 6, Болгария — 2, Косово — 1, Черногория — 1, Чехия — 0.

Группа B

Одним из самых ярких матчей дня может по праву считаться встреча между Португалией и Сербией. На шестой минуте голкипер хозяев Руй Патрисиу неудачно вышел из ворот, пытаясь помешать Душану Тадичу, и на полном ходу сбил того с ног в штрафной зоне. Нападающий реализовал пенальти и открыл счёт на табло.

Подопечные Фернанду Сантуша владели инициативой на протяжении всего первого тайма, однако созданные ими опасные эпизоды не заканчивались взятием ворот. Лишь на 42-й минуте Перейра Данилу сумел мощным ударом из-за пределов штрафной направить мяч в дальнюю девятку.

В дальнейшем встреча складывалась по схожему сценарию, однако болельщики так и не дождались победного гола. Португальцы дважды требовали назначения пенальти за предполагаемую игру рукой Антонио Рукавины, однако в первом случае рефери не усмотрел в действиях защитника нарушения, а во втором неоднозначному эпизоду предшествовал офсайд со стороны хозяев.

Главным разочарованием встречи стала травма нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Во время одной из атак португалец попытался совершить рывок по направлению к воротам соперника, однако не рассчитал силы, получил растяжение мышц задней поверхности бедра и был вынужден покинуть поле уже на 30-й минуте.

Сборная Украины рисковала остаться без победы в матче с аутсайдером группы — Люксембургом. Одна из контратак хозяев на 34-й минуте закончилась голом в исполнении Давида Тюрпеля, но уже шесть минут спустя подопечным Андрея Шевченко удалось выровнять положение. Интересно, что в обоих эпизодах приняли участие нынешний и бывший игроки «Уфы» Оливье Тилл и Александр Зинченко.

Во втором тайме люксембуржцы составили достойную конкуренцию более именитому сопернику, однако в компенсированное время украинцам улыбнулась удача. Хавбек хозяев Жерсон Родригес попытался головой вынести мяч из штрафной после навеса Руслана Малиновского, однако переправил его в собственные ворота.

Португалия — Сербия — 1:1 (Данилу, 42 — Тадич, 7 (пен.))

Люксембург — Украина — 1:2 (Тюрпель, 34 — Цыганков, 40, Родригес, 90 + 3)

Положение команд: Украина — 4, Люксембург — 3, Португалия — 2, Сербия — 1, Литва — 0.

Группа H

Игровой день начался с крупной и вполне ожидаемой победы сборной Турции над Молдавией со счётом 4:0. В середине первого тайма подопечные Шенола Гюнеша сумели дважды отличиться за три минуты, а во второй половине встречи удвоили преимущество. Двумя голевыми передачами отметился 26-летний полузащитник Дениз Тюрюч, проводивший второй официальный матч за национальную команду.

В актив молдаван можно записать лишь отражённый на 53-й минуте пенальти, однако это послужит слабым утешением для коллектива, находящегося в самом низу турнирной таблицы секстета H.

Турция явно воспряла духом после понижения в классе в Лиге наций и не пропускает уже в трёх встречах подряд. Впечатляющая серия началась в ноябре в товарищеском матче с Украиной, завершившемся нулевой ничьей.

Действующие чемпионы мира французы также не испытали проблем на старте квалификации, несмотря на то что во втором раунде им противостоял участник четвертьфинала Евро-2016 — Исландия. В первом тайме подопечные Дидье Дешама имели подавляющее преимущество над соперником, однако лишь раз смогли огорчить Ханнеса Халлдорссона. После навеса Килиана Мбаппе отличился Самюэль Умтити.

Во втором тайме французы забили ещё трижды. На 68-й минуте Оливье Жиру отметился 34-м голом в составе трёхцветных и сравнялся по этому показателю с легендарным нападающим Давидом Трезеге. На данный момент оба делят третью строчку в списке лучших бомбардиров, уступая Тьерри Анри и Мишелю Платини.

Спустя 10 минут своего звёздного часа дождался Мбаппе — он мощнейшим ударом отправил мяч в правый нижний угол. Согласно статистике, 20-летний нападающий принимает участие в голевых эпизодах каждые 83,5 минуты. Итоговый счёт установил Антуан Гризманн на 84-й минуте.

Матч Андорра — Албания не преподнёс сюрпризов, завершившись со счётом 3:0 в пользу гостей. Футболисты из княжества продлили безвыигрышную серию до 10 игр. Их последняя победа состоялась чуть больше года назад, когда в товарищеском матче они обыграли Лихтенштейн.

Турция — Молдавия — 4:0 (Калдырым, 24, Тосун, 26, 54, Айхан, 70)

Франция — Исландия — 4:0 (Умтити, 12, Жиру, 68, Мбаппе, 78, Гризманн, 84)

Андорра — Албания — 0:3 (Садику, 21, Балай, 87, Абраши, 90+6)

Положение команд: Франция — 6, Турция — 6, Исландия — 3, Албания — 3, Молдавия — 0, Андорра — 0.