Дубль Черышева, гол Дзюбы и эксперименты Черчесова: как Россия обыграла Казахстан в квалификации Евро-2020
- Reuters
Дубль Черышева
Главным героем противостояния в Нур-Султане стал оформивший дубль Денис Черышев. В последнее время футболист превратился в настоящего голеадора сборной, хотя на клубном уровне забивает не слишком часто. Отличившись четыре раза на домашнем чемпионате мира, Черышев почувствовал вкус к голам и следом дважды огорчил Турцию в Лиге наций, а после небольшого перерыва продолжил забивать уже в квалификации Евро-2020.
Поразить чужие ворота в Брюсселе ему помог Тибо Куртуа, а в Казахстане полузащитник воспользовался отличными передачами Алексея Ионова и Артёма Дзюбы с правого фланга и уже в первом тайме оформил дубль.
Таким образом, на счету Черышева значатся уже девять мячей за сборную, и по этому показателю он вышел на 15-е место за всю историю национальной команды. При этом замыкают топ-10 оставшийся на скамейке Фёдор Смолов и Игорь Колыванов (по 12 голов). В активе Дзюбы теперь 17 мячей, он догнал Валерия Карпина и Андрея Аршавина. Лучшим же бомбардиром отечественной дружины является Александр Кержаков с 30 точными ударами.
Гол Дзюбы
Как уже говорилось, в этом матче удалось отличиться и Дзюбе. Артём в последний раз забивал ещё 25 октября прошлого года в Лиге Европы, и выезд в Нур-Султан стал для него по-настоящему счастливым, ведь он поразил ворота соперника впервые за 15 матчей.
Также форвард отметился великолепной результативной передачей на Черышева в самом конце первого тайма, после которой Денису оставалось лишь не промахнуться мимо створа с пары метров. Этот гол во многом стал решающим и убил надежду Казахстана на сенсацию.
В целом Дзюба был как всегда полезен, активно цеплялся за мячи и выиграл огромное количество единоборств у центральных защитников соперника. Без Артёма эту сборную России представить себе непросто.
Смена схемы
Черчесов же после поражения от Бельгии ожидаемо пошёл на тактические перемены. В Нур-Султане он не собирался действовать по оборонительной схеме с тремя центральными защитниками, а перешёл на более атакующую расстановку.
Сборная России в Казахстане сыграла с четырьмя защитниками, тремя полузащитниками и двумя активными «крайками» Черышевым и Ионовым, которые фактически составляли тройку нападающих с Дзюбой.
При этом проблему отсутствия Александра Головина Черчесов решил количественно. Казалось, два нацеленных на разрушение опорника — перебор, но на деле получившие свой шанс Магомед Оздоев и Юрий Газинский полностью выполнили возложенные на них задачи. Главное — они не позволяли сопернику убегать в быстрые контратаки и выполнять длинные передачи в штрафную. Плюс оба вышли на поле свежими, так как в Брюсселе остались на скамейке запасных.
А Оздоев во втором тайме поймал настоящий кураж и принялся буквально вести игру сборной России в центре поля. Именно после удара Оздоева Абзал Бейсебеков срезал мяч в собственные ворота.
Полностью оправдала себя и задумка с Черышевым и Ионовым, которые на флангах затерзали защитников хозяев. Собственно, три мяча из четырёх в итоге пришли из этих зон.
Семёнов в паре с Джикией
Пару в центре обороны Георгию Джикии довольно неожиданно составил Андрей Семёнов, который до того если и выходил на поле в составе сборной, то только на товарищеские матчи. Видимо, тренерский штаб решил сделать защитнику «Ахмата» подарок на 30-й день рождения.
Футболист отблагодарил за доверие уверенной и качественной игрой. Он надёжно закрыл талантливого Бактийора Зайнутдинова и своевременно страховал партнёров, когда соперник проводил контратаки.
В целом пара центральных защитников со своей задачей справилась и помогла Гилерме провести четвёртый «сухой» матч в составе российской национальной команды.
Низкий уровень соперника
Перед игрой многие болельщики опасались встречи в Нур-Султане, памятуя о разгроме, который несколько дней назад казахстанцы учинили Шотландии. Однако на деле сборная России разгромила соперника на классе.
На протяжении всех 90 минут подопечные Черчесова наглядно демонстрировали, что они сильнее хозяев. Чувствовалось, что и в функциональном состоянии они превосходили соперника. Это обусловлено тем, что в Казахстане лишь недавно начался новый сезон местной Премьер-лиги.
Непростительно много ошибок допустили центральные защитники команды, которые не справились ни с Дзюбой, ни с Черышевым. В трёх случаях из четырёх российские футболисты забивали с близкой дистанции, а в четвёртом Бейсебеков просто срезал мяч в собственные ворота.
Отрадно, что на таком уровне сборная России показала красивый комбинационный футбол. Соперник же мог предложить лишь запредельное желание и запредельное же количество брака.
Хозяевам должно было сильно повезти, чтобы они сумели набрать очки, но этого не произошло. Напротив, гости реализовали практически все свои моменты, хотя в концовке могли довести счёт до ещё более крупного.
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