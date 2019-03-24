Дубль Черышева, гол Дзюбы и эксперименты Черчесова: как Россия обыграла Казахстан в квалификации Евро-2020

Сборная России в рамках квалификационного турнира Евро-2020 разгромила Казахстан со счётом 4:0. Дубль удалось оформить Денису Черышеву, а Артём Дзюба не только отметился результативной передачей, но и прервал затяжную безголевую серию. Кроме того, мяч в ворота своей команды отправил казахстанский футболист Абзал Бейсебеков. В преддверии матча Станислав Черчесов решил провести тактические перестановки, что в итоге принесло свои плоды.

Дубль Черышева

Главным героем противостояния в Нур-Султане стал оформивший дубль Денис Черышев. В последнее время футболист превратился в настоящего голеадора сборной, хотя на клубном уровне забивает не слишком часто. Отличившись четыре раза на домашнем чемпионате мира, Черышев почувствовал вкус к голам и следом дважды огорчил Турцию в Лиге наций, а после небольшого перерыва продолжил забивать уже в квалификации Евро-2020.

Поразить чужие ворота в Брюсселе ему помог Тибо Куртуа, а в Казахстане полузащитник воспользовался отличными передачами Алексея Ионова и Артёма Дзюбы с правого фланга и уже в первом тайме оформил дубль.

Таким образом, на счету Черышева значатся уже девять мячей за сборную, и по этому показателю он вышел на 15-е место за всю историю национальной команды. При этом замыкают топ-10 оставшийся на скамейке Фёдор Смолов и Игорь Колыванов (по 12 голов). В активе Дзюбы теперь 17 мячей, он догнал Валерия Карпина и Андрея Аршавина. Лучшим же бомбардиром отечественной дружины является Александр Кержаков с 30 точными ударами.

Гол Дзюбы

Как уже говорилось, в этом матче удалось отличиться и Дзюбе. Артём в последний раз забивал ещё 25 октября прошлого года в Лиге Европы, и выезд в Нур-Султан стал для него по-настоящему счастливым, ведь он поразил ворота соперника впервые за 15 матчей.

Также форвард отметился великолепной результативной передачей на Черышева в самом конце первого тайма, после которой Денису оставалось лишь не промахнуться мимо створа с пары метров. Этот гол во многом стал решающим и убил надежду Казахстана на сенсацию.

В целом Дзюба был как всегда полезен, активно цеплялся за мячи и выиграл огромное количество единоборств у центральных защитников соперника. Без Артёма эту сборную России представить себе непросто.

Смена схемы

Черчесов же после поражения от Бельгии ожидаемо пошёл на тактические перемены. В Нур-Султане он не собирался действовать по оборонительной схеме с тремя центральными защитниками, а перешёл на более атакующую расстановку.

Сборная России в Казахстане сыграла с четырьмя защитниками, тремя полузащитниками и двумя активными «крайками» Черышевым и Ионовым, которые фактически составляли тройку нападающих с Дзюбой.

При этом проблему отсутствия Александра Головина Черчесов решил количественно. Казалось, два нацеленных на разрушение опорника — перебор, но на деле получившие свой шанс Магомед Оздоев и Юрий Газинский полностью выполнили возложенные на них задачи. Главное — они не позволяли сопернику убегать в быстрые контратаки и выполнять длинные передачи в штрафную. Плюс оба вышли на поле свежими, так как в Брюсселе остались на скамейке запасных.

А Оздоев во втором тайме поймал настоящий кураж и принялся буквально вести игру сборной России в центре поля. Именно после удара Оздоева Абзал Бейсебеков срезал мяч в собственные ворота.

Полностью оправдала себя и задумка с Черышевым и Ионовым, которые на флангах затерзали защитников хозяев. Собственно, три мяча из четырёх в итоге пришли из этих зон.

Семёнов в паре с Джикией

Пару в центре обороны Георгию Джикии довольно неожиданно составил Андрей Семёнов, который до того если и выходил на поле в составе сборной, то только на товарищеские матчи. Видимо, тренерский штаб решил сделать защитнику «Ахмата» подарок на 30-й день рождения.

Футболист отблагодарил за доверие уверенной и качественной игрой. Он надёжно закрыл талантливого Бактийора Зайнутдинова и своевременно страховал партнёров, когда соперник проводил контратаки.

В целом пара центральных защитников со своей задачей справилась и помогла Гилерме провести четвёртый «сухой» матч в составе российской национальной команды.

Низкий уровень соперника

Перед игрой многие болельщики опасались встречи в Нур-Султане, памятуя о разгроме, который несколько дней назад казахстанцы учинили Шотландии. Однако на деле сборная России разгромила соперника на классе.

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На протяжении всех 90 минут подопечные Черчесова наглядно демонстрировали, что они сильнее хозяев. Чувствовалось, что и в функциональном состоянии они превосходили соперника. Это обусловлено тем, что в Казахстане лишь недавно начался новый сезон местной Премьер-лиги.

Непростительно много ошибок допустили центральные защитники команды, которые не справились ни с Дзюбой, ни с Черышевым. В трёх случаях из четырёх российские футболисты забивали с близкой дистанции, а в четвёртом Бейсебеков просто срезал мяч в собственные ворота.

Отрадно, что на таком уровне сборная России показала красивый комбинационный футбол. Соперник же мог предложить лишь запредельное желание и запредельное же количество брака.

Хозяевам должно было сильно повезти, чтобы они сумели набрать очки, но этого не произошло. Напротив, гости реализовали практически все свои моменты, хотя в концовке могли довести счёт до ещё более крупного.