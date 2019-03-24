Сборная России разгромила Казахстан в матче квалификации к Евро-2020

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Сборная России по футболу одержала разгромную победу над Казахстаном в матче второго тура квалификации к Евро-2020.
Сборная России разгромила Казахстан в матче квалификации к Евро-2020
  • © Reuters

Встреча, прошедшая в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена», завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Подопечные Станислава Черчесова вышли вперёд на 19-й минуте, когда Денис Черышев забил с лёту после передачи Алексея Ионова. Перед перерывом Черышев оформил дубль после паса Артёма Дзюбы, а на 52-й минуте уже Дзюба отличился с передачи Черышева. Окончательный же счёт был установлен через десять минут — Абзал Бейсебеков отправил мяч в собственные ворота.

В следующем матче Россия сыграет с Сан-Марино 8 июня, а Казахстан встретится с Бельгией.

Ранее сообщалось, что Дзюба прервал свою безголевую серию в матче с Казахстаном.

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