«Матч с Шотландией позволил изучить соперника»: что говорили тренеры после победы сборной РФ по футболу над Казахстаном

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Ксения Рахновская, Полина Стаменкович
Победа сборной Казахстана над Шотландией позволила российской команде изучить соперника. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер отечественного коллектива Станислав Черчесов после победы над Казахстаном со счётом 4:0 в матче отборочного турнира Евро-2020. Наставник остался доволен действиями своих игроков, отметив, что они выполнили поставленные перед ними задачи. Его визави Михал Билек, в свою очередь, признал, что россияне превзошли его подопечных во всех компонентах.
«Матч с Шотландией позволил изучить соперника»: что говорили тренеры после победы сборной РФ по футболу над Казахстаном
  • Reuters
  • © Alexei Filippov

«Делаем работу над ошибками и учимся»

Сборная России по футболу уверенно одержала верх над Казахстаном со счётом 4:0 в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. После встречи наставник победителей Станислав Черчесов пояснил, как подготовка к этому матчу сказалась на итоговом результате, отказался раскрывать секреты успешной работы с Денисом Черышевым и рассказал о своём диалоге в Артёмом Дзюбой.

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— Как относитесь к тому, что ваш коллектив — первая футбольная сборная, которая выиграла в городе под названием Нур-Султан?

— Положительно. Занесём этот факт из истории в свой актив.

— Какой момент в матче могли бы назвать ключевым? Что помогло команде одержать эту яркую и убедительную победу?

— Если честно, то нам очень помогла победа Казахстана над Шотландией. Та игра позволила более детально изучить соперника. Кроме того, сработал тактический план, был выбран правильный состав и все футболисты чётко выполняли полученные от нас указания. Вот рецепт успеха.

— А каким образом помогло поражение Шотландии?

— Если бы они здесь выиграли, то я бы два дня рассказывал футболистам, что с Казахстаном надо играть от ножа. А так мы знали всё, на что они способны.

— Тренерский штаб Казахстана сменил состав. Ожидали ли вы подобные кадровые перестановки?

— Думаю, они делали замены не просто так. Во-первых, далеко не все могут выдержать высокий темп в течении двух игр. Раз тренер принял такое решение, значит, оно было мотивировано серьёзными причинами.

— Можете раскрыть секрет работы с Денисом Черышевым? В сборной он показывает феноменальные результаты, в то время как в «Валенсии» у российского хавбека получается далеко не всё.

— Секрет действительно есть. Рассказывать я вам его не буду.

— Уже рассчитываете в голове план с прицелом на то, что борьба за два первых места в группе развернётся между Россией и Шотландией?

— Мы ни о чём таком никогда не думаем. Движемся от матча к матчу. Турнир только начался, рано делать выводы. Ситуации бывают разные, сами знаете, что мы лишились части игроков. К тому же, после ноябрьских матчей относимся к себе критично. В тот раз также были потери, сейчас они есть, но не так ощутимы, как осенью. Так что трудимся, делаем работу над ошибками и учимся.

— Перед игрой с Казахстаном вы говорили, что команде необходимо реабилитироваться после поражения в Брюсселе. Удалось? Выдохнули?

— Дышу я всегда, логично, что выдыхаю тоже. Есть игра, к ней надо готовиться, а после выйти и сделать максимум для победы.

— Сказали что-нибудь Артёму Дзюбе?

— Ещё в перерыве я сказал ему — играй, не смотри на табло, пока не забьёшь, не заменим.

— Какая задача была поставлена перед Владиславом Игнатьевым? Он работал в нападении. Почему приняли такое решение?

— Он всю жизнь играет правого полузащитника. Не хотели менять структуру после ухода Алексея Ионова. Игнатьевым я доволен, но вот если бы Ионов менялся в другое время, к примеру за 15 минут до конца встречи, замена могла быть другой.

— Искусственный газон сказался на качестве игры?

— Не заметил. Более того, в конце матча мы были весьма активны. Вышли Миранчук и Чалов, которые могли забить. Так что нет, не сказался.

— Вы намерено усилили центр поля? Ведь именно из этой зоны шло самое сильное давление игроков Казахстана в матче с Шотландией?

— У нас нет Далера Кузяева, Александра Головина и Романа Зобнина... Заранее просчитывали работу в этой зоне. Того же Баринова из «Локо» вызывали с расчётом на то, что можем потерять кого-то ещё.

«Россияне превзошли нас на многих позициях»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Михал Билек отдал должное россиянам, рассказал об ошибках своих подопечных, а также прояснил ситуацию с непопаданием в стартовый протокол полузащитника Яна Ворговского.

— Как вы оцениваете результаты матча?

— В целом победа сборной России заслуженная. Полное преимущество соперника, который воспользовался нашими ошибками. Подопечные Черчесова были лучше во всех компонентах.

— В первом матче Казахстан одержал крупную победу над сборной Шотландии. Неужели между двумя командами такая разница?

— Да, оба матча — как день и ночь. Но сначала необходимо всё проанализировать и обдумать, оценить уровень футболистов, которые приходят в сборную из клубов. Мы хотим, чтобы они получали практику в своих командах, а сейчас это не всегда так. Кроме того, усталость после короткой паузы также дала о себе знать, у некоторых игроков возникли проблемы со здоровьем.

— Насколько для ваших подопечных важно активно вступить в игру с самых первых минут матча?

— Дело не в этом, а в разнице между футболистами двух команд. Она есть, и мы её ощутили.

— В составе команды сегодня было много молодых игроков, таких, как Юрий Перцух. Достаточно ли у них опыта для выступления на подобном уровне?

— Действительно, у нас была альтернатива, и по ходу встречи напрашивалась замена. Но, к сожалению, от нас зависело далеко не всё. Планировали выпустить на поле Георгия Жукова, но при счёте 0:4 было уже поздно.

— Тем не менее, уступая 0:3, на поле вышел не нападающий, а защитник. Чем вы руководствовались в этой ситуации?

— У нас уже было два крайних нападающих, которые пытались поймать соперника в ловушку. Однако россияне сумели с ней справиться, они превосходили нас на многих позициях.

— Был ли у вас план «Б»?

— Активность соперника в первые 20 минут наложилась на наши ошибки в центре поля, что и сыграло ключевую роль. Нам не удалось поменять ход встречи.

— Как получилось, что в стартовом протоколе не было полузащитника «Кайрата» Яна Ворговского, который потом всё же вышел на поле?

— Этот вопрос стоит адресовать начальнику команды, который заполняет протокол. Я лишь называю состав.

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