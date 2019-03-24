СМИ: У Казахстана в матче с Россией на поле вышел незаявленный футболист

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Сборная Казахстана по футболу в матче второго тура отборочного цикла к Евро-2020 с Россией (0:4) выпустила на поле игрока, которого не было в официальном протоколе.
СМИ: У Казахстана в матче с Россией на поле вышел незаявленный футболист
  • Reuters

Как сообщает «Чемпионат», полузащитника Яна Вороговского, который вышел на замену на 30-й минуте вместо Юрия Логвиненко, не оказалось в протоколе и онлайн-трансляции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между командами состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена».

Помимо Казахстана и России, в группе I также играют команды Бельгии, Шотландии, Кипра и Сан-Марино. 

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Казахстан в матче квалификации к Евро-2020. 

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