Генсек ФФУ: Мораес получил гражданство Украины по закону

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины (ФФУ) Юрий Записоцкий высказался об информации по поводу нарушения правил при натурализации бразильского нападающего киевского «Динамо» Жуниора Мораеса.

«У нас есть абсолютно чёткое убеждение, что процедура соблюдена и все сроки выдержаны. Согласно украинскому законодательству он постоянно проживал на территории Украины в течение пяти лет», — цитирует генсека «Футбол 24».

По его словам, на Украине существует закон о гражданстве, который требует 180 дней в году находиться на территории страны, а также есть Налоговый кодекс, согласно которому для определения резидентства необходимо 183 дня. Записоцкий отметил, что форвард находился в аренде не более четырёх месяцев. Таким образом, все сроки соблюдены.

«Нет сомнений, что получение гражданства Украины Мораесом произошло в соответствии с действующим украинским законодательством. Также нет сомнений в его постоянном пятилетнем проживании на территории Украины», — сказал Записоцкий.

Ранее стало известно, что сборной Украины по футболу могут быть засчитаны технические поражения в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1), так как Мораес принял участие в этих играх. По информации некоторых СМИ, он прожил на новой родине четыре года восемь месяцев вместо необходимых пяти лет.

Ранее спортивные юристы сообщили, что Украина не нарушала правил при натурализации футболиста Мораеса.