СМИ: Украина не нарушала правил при натурализации футболиста Мораеса

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Спортивные юристы прокомментировали информацию о нарушении Федерацией футбола Украины правил при натурализации бразильского нападающего киевского «Динамо» Жуниора Мораеса.
СМИ: Украина не нарушала правил при натурализации футболиста Мораеса
  • © Carlos Palma/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает betnews365 со ссылкой на специалистов в области спортивного права, сборная Украины не нарушала норм при натурализации бразильского футболиста Жуниора Мораеса.

Главным обоснованием данной позиции является тот факт, что при определении количества лет, беспрерывно прожитых в стране для предоставления гражданства, ФИФА ориентируется на нормы местного законодательства.

Согласно украинским законам беспрерывным годом проживания считается нахождение на территории государства в течение не менее 183 дней в году. Исходя из данной трактовки, Мораес прожил на Украине необходимые пять лет.

Ранее сообщалось, что ФИФА может наказать сборную Украины по футболу за нарушение правил натурализации.

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