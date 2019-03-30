«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» в 32-м туре АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Уотфордом» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» в 32-м туре АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу манкунианцам принесли голы Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля.

«Уотфорд» ответил голом Абдулая Дукуре.

Таким образом, МЮ набрал 61 очко и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, опередив лондонский «Арсенал», которому ещё предстоит сыграть свой матч 32-го тура.

«Уотфорд» с 43 очками — девятый.

В других матчах игрового дня «Саутгемптон» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0), «Бёрнли» взял верх над «Вулверхэмптон Уондерерс» (2:0), а «Лестер Сити» победил «Борнмут» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и поднялся на первое место в АПЛ.

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