«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Фулхэмом» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу действующим чемпионам Англии принесли голы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро, забивших на 5-й и 27-й минутах.

«Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков и опередив «Ливерпуль», которому ещё предстоит провести свой матч 32-го тура. «Фулхэм» с 17 очками остался на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что Никола Влашич вернётся из ЦСКА в «Эвертон» по окончании сезона.