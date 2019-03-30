«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Фулхэмом» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу действующим чемпионам Англии принесли голы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро, забивших на 5-й и 27-й минутах.

«Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков и опередив «Ливерпуль», которому ещё предстоит провести свой матч 32-го тура. «Фулхэм» с 17 очками остался на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что Никола Влашич вернётся из ЦСКА в «Эвертон» по окончании сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить