«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в 27-м туре Эредивизии

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в матче 27-го тура голландской Эредивизии.
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в 27-м туре Эредивизии
  • Twitter
  • © @MijnVitesse

Встреча, прошедшая в Гааге на стадионе «Карс Джинс», завершилась со счётом 3:3.

В составе «Витесса» хет-трик оформил Томас Бёйтинк, отличившийся на 21-й, 27-й и 43-й минутах.

За «АДО Ден Хааг» забили Шеральдо Бекер (7-я минута) и Лекс Иммерс (31-я и 76-я минуты).

«Витесс» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 41 очко. «АДО Ден Хааг» находится на 14-й позиции с 29 баллами.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл «Хераклесу» в матче Эредивизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить