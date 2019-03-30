«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в 27-м туре Эредивизии

Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в матче 27-го тура голландской Эредивизии.

Встреча, прошедшая в Гааге на стадионе «Карс Джинс», завершилась со счётом 3:3.

В составе «Витесса» хет-трик оформил Томас Бёйтинк, отличившийся на 21-й, 27-й и 43-й минутах.

За «АДО Ден Хааг» забили Шеральдо Бекер (7-я минута) и Лекс Иммерс (31-я и 76-я минуты).

«Витесс» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 41 очко. «АДО Ден Хааг» находится на 14-й позиции с 29 баллами.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл «Хераклесу» в матче Эредивизии.