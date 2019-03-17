«Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл «Хераклесу» в матче Эредивизи

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Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от «Хераклеса» в матче 26-го тура Эредивизи.
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл «Хераклесу» в матче Эредивизи
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Встреча, прошедшая на стадионе «Полман» в Алмело, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Витесс» остался в меньшинстве в концовке первого тайма, после того как Макс Кларк за 13 минут получил две жёлтые карточки и был удалён.

В составе «Хераклеса» забили Адриан Далмау, оформивший дубль, и Дарио ван ден Бёйс.

«Витесс» ответил голами Наварона Фора и Матуша Беро, реализовавшего пенальти.

«Витесс» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 40 очков. «Хераклес» находится на седьмой позиции с 39 баллами.

Ранее сообщалось, что футболист «Витесса» Вячеслав Караваев получил поздравление от клуба в связи с вызовом в сборную России.

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