«Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл «Хераклесу» в матче Эредивизи
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Встреча, прошедшая на стадионе «Полман» в Алмело, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
«Витесс» остался в меньшинстве в концовке первого тайма, после того как Макс Кларк за 13 минут получил две жёлтые карточки и был удалён.
В составе «Хераклеса» забили Адриан Далмау, оформивший дубль, и Дарио ван ден Бёйс.
«Витесс» ответил голами Наварона Фора и Матуша Беро, реализовавшего пенальти.
«Витесс» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 40 очков. «Хераклес» находится на седьмой позиции с 39 баллами.
Ранее сообщалось, что футболист «Витесса» Вячеслав Караваев получил поздравление от клуба в связи с вызовом в сборную России.