Гол Кина принёс «Ювентусу» победу над «Эмполи» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Эмполи» в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Альянц Стадиум» в Турине, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола в матче стал вышедший на 69-й минуте на замену Мойзе Кин, который забил уже спустя три минуты.

Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за травмы, полученной в расположении сборной Португалии.

«Ювентус», набравший 78 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Эмполи» с 25 очками занимает 17-е место.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласился продать «Реалу» Миралема Пьянича за €100 млн.