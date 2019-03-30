Гол Кина принёс «Ювентусу» победу над «Эмполи» в матче Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал победу над «Эмполи» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Гол Кина принёс «Ювентусу» победу над «Эмполи» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Альянц Стадиум» в Турине, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола в матче стал вышедший на 69-й минуте на замену Мойзе Кин, который забил уже спустя три минуты.

Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за травмы, полученной в расположении сборной Португалии.

«Ювентус», набравший 78 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Эмполи» с 25 очками занимает 17-е место.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласился продать «Реалу» Миралема Пьянича за €100 млн.

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