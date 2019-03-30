СМИ: «Ювентус» согласился продать Пьянича «Реалу» за €100 млн

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Боснийский полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич близок к переходу в мадридский «Реал».
СМИ: «Ювентус» согласился продать Пьянича «Реалу» за €100 млн
  • Reuters

Об этом сообщает Avaz.

По информации издания, сначала итальянский клуб отклонил предложение «Реала» в €86 млн, но затем согласился продать игрока за €100 млн.

Тем не менее пока неизвестно, состоится ли сделка. Агент хавбека попросил «Ювентус» подписать новое соглашение с Пьяничем с повышением зарплаты или отпустить его. Туринцы, в свою очередь, готовы предложить новый контракт боснийцу, увеличив сумму отступных. 

Действующее соглашение Пьянича с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл 23 матча в итальянской Серии А, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» провёл переговоры с агентом Пьянича.

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