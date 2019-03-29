СМИ: «Реал» провёл переговоры с агентом футболиста «Ювентуса» Пьянича

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Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен летом подписать контракт с полузащитником туринского «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.
СМИ: «Реал» провёл переговоры с агентом футболиста «Ювентуса» Пьянича
  • Reuters
  • © Ciro De Luca

Как сообщает Marca, генеральный директор коллектива из столицы Испании Хосе Анхель Санчес уже провёл переговоры с агентом боснийского хавбека Фали Рамадани. Отмечается, что встреча прошла на клубной базе «Реала».

Действующее соглашение Пьянича с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл 23 матча в итальянской Серии А, забил два мяча и сделал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов потратить €500 млн на трёх футболистов.

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