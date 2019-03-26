«Ювентус» рассказал о характере травмы Роналду

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Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассказал о характере повреждения португальского нападающего команды Криштиану Роналду.
«Ювентус» рассказал о характере травмы Роналду
  • Reuters

«Обследование в Португалии показало, что у Роналду, вероятно, незначительное повреждение мышц-сгибателей правого бедра», — говорится в сообщении на официальном сайте действующих чемпионов Италии.

Отмечается, что за состоянием игрока будет вестись наблюдение, а также будет проведено ещё одно обследование для определения сроков восстановления.

Роналду получил травму на 29-й минуте отборочного матча Евро-2020 между Португалией и Сербией.

Ранее Роналду заявил, что вернётся на поле через одну-две недели.

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