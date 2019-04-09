Колобков о суде над Кокориным и Мамаевым: хотелось бы, чтобы всё это быстрее закончилось

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал начало слушаний в Пресненском районном суде Москвы по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Когда завершится суд, тогда поговорим. Сейчас только начались заседания, опросы свидетелей, допросы обвиняемых. Ребята много сделали для сборной и своих клубов, хотелось бы, чтобы всё это быстрее закончилось», — приводит слова Колобкова ТАСС.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее адвокат Кокорина заявила, что первое заседание суда оправдало все ожидания защиты.