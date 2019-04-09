Адвокат Кокорина: первое заседание суда оправдало все ожидания защиты

Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова подвела итоги первого заседания суда по делу своего подзащитного, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Сегодняшнее судебное заседание оправдало все ожидания защиты. Все свидетели, которые были допрошены, не подтверждают то, что вменяется следствием ребятам. Все свидетели, отвечая на вопрос, говорят, что действия были спонтанные, а это значит, что не было никакого сговора. Основная наша задача была — выяснить по эпизоду с господином Паком, который произошёл в кафе «Кофемания». Из ответов свидетелей видно, что не было ни сговора, ни какой то преднамеренности, что налицо конфликт между Паком и всей компанией, свидетели показывают то, что конфликт был налицо, что Пак вёл себя достаточно агрессивно в отношении ребят и что с его стороны было допущено оскорбление, которое вызвало такую реакцию. Что касается первого эпизода, связанного с Соловчуком у клуба «Эгоист», то на сегодняшний день все свидетели показывают, что Александр Кокорин участия в драке не принимал», — рассказала Стукалова.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что первое заседание суда по делу Кокорина и Мамаева продолжалось порядка восьми часов.