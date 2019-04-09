Первое заседание суда по делу Кокорина и Мамаева продолжалось порядка 8 часов

Продолжительность первого заседания Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева составила порядка 8 часов.

Заседание началось в 13:45 и завершилось в 21:45. При этом по ходу слушаний было несколько перерывов. Во время заседания были заслушаны три свидетеля — Карен Григорян, Екатерина Бобкова и Игорь Краснов.

Второе заседание запланировано на 10 апреля.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал об агрессивном поведении Пака.