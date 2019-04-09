Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал об агрессивном поведении Пака

Свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал об агрессивном поведении чиновника Дениса Пака.

«Когда рядом компания молодых людей, которые были возбуждены, нелогично вступать с ними в конфликт. Я сразу понял, что ничем хорошим это не кончится. Ситуация была не в его пользу, но он продолжил очень дерзко отвечать. Я решил, что, видимо, он очень подготовлен», — заявил Краснов.

Свидетель отметил, что Пак был агрессивен и раздражён — не менее агрессивен, чем остальные участники конфликта.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетельница рассказала о конфликте Кокорина и Мамаева с Паком.