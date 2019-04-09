Свидетельница рассказала о конфликте Кокорина и Мамаева с Паком

Свидетель Екатерина Бобкова на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказала о конфликте обвиняемых с чиновником Денисом Паком.

«Пак пришёл, сел и сидел с недовольным лицом. Ребята над ним не смеялись, просто встали, не глядя в его сторону, и станцевали танец. Пак закрыл ноутбук и спросил: «Вы что, надо мной смеётесь?» Протосовицкий сказал: «Извините нас, пожалуйста, но вы похожи на этого певца, на артиста». А Пак в ответ нас оскорбил», — рассказала Бобкова.

Она отметила, что Кокорин-старший пошёл уточнять у Пака, кого именно он имел в виду в своём оскорблении.

«Тот ответил: «Вас!» Саша думал, у них получится диалог. Саша взял стул. Саша хотел сесть рядом. Он стоял ко мне спиной, я думала, он хочет сесть, поэтому не наблюдала за этой картиной. Никто не подорвался к ним, потому что думали, у них будет диалог. Ребята не били Пака, они старались Сашу оттащить», — добавила свидетельница.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетельница по делу Кокорина и Мамаева объяснила, зачем легла на Соловчука.