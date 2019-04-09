Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева объяснила, зачем легла на Соловчука

Свидетель Екатерина Бобкова на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева объяснила, зачем легла на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

«Я бы убежала на его месте. Он бежал, а потом остановился и повернулся. Зачем? Если тебе так страшно, ну бежишь — и беги. Мне стало его очень жалко, я хотела, чтобы он убежал. А он этого не сделал. Я расплакалась. Дурак человек. А зачем он оскорблял людей? Я бы ему в морду дала», — заявила Бобкова на суде.

Она отметила, что не может точно сказать, кто именно бил Соловчука.

«Кто там кого ударил, не знаю. Да я к ним потом побежала и легла на него... чтоб всё закончилось. Они дрались. Была драка. Мальчики разбираются. Когда я туда бежала, они дрались, он тоже махался, а потом упал на лестнице. Сам? Я не знаю. Когда я легла на него, ребята отошли. Сначала я с одной стороны подошла — мне сказали: «Не лезь». Я подошла с другой», — добавила свидетельница.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Мамаев заступился за свидетеля, в показаниях которого усомнилась прокуратура.