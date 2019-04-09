Мамаев заступился за свидетеля, в показаниях которого усомнилась прокуратура

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вступился за Карена Григоряна, проходящего свидетелем по делу о драках, в показаниях которого усомнились представители прокуратуры.

«От Карена я не услышал никаких противоречий. Если представитель прокуратуры будет спрашивать по минуте, что в его жизни происходило когда-то, она никогда не получит ответа. Я там был, всё видел сам», — заявил Мамаев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что прокуратура поставила под сомнения показания свидетеля Григоряна.