Мамаев заступился за свидетеля, в показаниях которого усомнилась прокуратура

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вступился за Карена Григоряна, проходящего свидетелем по делу о драках, в показаниях которого усомнились представители прокуратуры.
Мамаев заступился за свидетеля, в показаниях которого усомнилась прокуратура
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«От Карена я не услышал никаких противоречий. Если представитель прокуратуры будет спрашивать по минуте, что в его жизни происходило когда-то, она никогда не получит ответа. Я там был, всё видел сам», — заявил Мамаев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что прокуратура поставила под сомнения показания свидетеля Григоряна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить