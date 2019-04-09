Прокуратура поставила под сомнение показания свидетеля Григоряна

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Прокуратура поставила под сомнение показания Карена Григоряна, проходящего свидетелем по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Прокуратура поставила под сомнение показания свидетеля Григоряна
  • РИА Новости

Прокурор запросила ходатайство на зачитывание первоначальных показаний Григоряна полиции, настаивая на том, что в его новых показаниях, данных во время заседания Пресненского суда, много неточностей и расхождений.

Суд удовлетворил данное ходатайство прокуратуры.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель уточнил, кого первым оскорбил Соловчук.

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