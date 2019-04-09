Свидетель уточнил, кого первым оскорбил Соловчук

Свидетель Карен Григорян на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал, кого первым оскорбил водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, что привело к драке.

«Какое оскорбление произнёс Соловчук? «Я не вожу таких петухов». Кому он это сказал? Девушке, когда она села к нему в машину. Она спросила: «Вы не водитель Кокорина?». Он ответил: «Я таких петухов не вожу». Она вышла и рассказала об этом нашей компании», — рассказал Григорян.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Мамаев, Кокорины и Протосовицкий заявили, что будут давать показания только после допроса потерпевших.