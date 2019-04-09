Мамаев, Кокорины и Протосовицкий заявили, что будут давать показания только после допроса потерпевших

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протосовицкий заявили, что будут давать показания в суде по своему делу только после допроса потерпевших.

Заседание проходит в Пресненском суде Москвы.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что футболист не хотел бить Пака.