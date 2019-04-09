Мамаев, Кокорины и Протосовицкий заявили, что будут давать показания только после допроса потерпевших
- РИА Новости
Заседание проходит в Пресненском суде Москвы.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее адвокат Кокорина заявил, что футболист не хотел бить Пака.