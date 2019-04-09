Адвокат Кокорина заявил, что футболист не хотел бить Пака

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что футболист не хотел наносить удар стулом по чиновнику Денису Паку, а изначально был намерен подсесть к нему за стол.

«Мы увидим на видеозаписи, как Кокорин подошёл к столику Пака и, согласно движению, хотел подсесть к нему. А вот после каких-то слов Пака последовал удар», — сказал Ромашов.

Он также отметил, что по результатам экспертизы у потерпевшего не было зафиксировано сотрясения мозга.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор все трое находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Кокорин не признал вину в хулиганстве и побоях Соловчука.