Кокорин не признал вину в хулиганстве и побоях Соловчука

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отказался признавать себя виновным в хулиганстве и нанесении побоев по инциденту с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Кокорин не признал вину в хулиганстве и побоях Соловчука
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Не признаю хулиганство и побои по Соловчуку», — сказал Кокорин в суде.

В свою очередь, футболист Павел Мамаев частично признал вину по делу о драках.

Как отметил спортсмен, предварительный сговор он не признаёт, поскольку «следствие это надумало». 

11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Мамаев частично признал вину по делу о драках в Москве.

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