Кокорин не признал вину в хулиганстве и побоях Соловчука
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«Не признаю хулиганство и побои по Соловчуку», — сказал Кокорин в суде.
В свою очередь, футболист Павел Мамаев частично признал вину по делу о драках.
Как отметил спортсмен, предварительный сговор он не признаёт, поскольку «следствие это надумало».
11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что Мамаев частично признал вину по делу о драках в Москве.