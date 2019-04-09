Кокорин не признал вину в хулиганстве и побоях Соловчука

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отказался признавать себя виновным в хулиганстве и нанесении побоев по инциденту с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

«Не признаю хулиганство и побои по Соловчуку», — сказал Кокорин в суде.

В свою очередь, футболист Павел Мамаев частично признал вину по делу о драках.

Как отметил спортсмен, предварительный сговор он не признаёт, поскольку «следствие это надумало».

11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Мамаев частично признал вину по делу о драках в Москве.