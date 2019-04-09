Мамаев частично признал вину по делу о драках в Москве

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Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев частично признал вину по делу о драках в центре Москвы.
Мамаев частично признал вину по делу о драках в Москве
  • РИА Новости

«Предварительный сговор не признаю, нет доказательств, следствие это надумало. Побои Соловчуку признаю, но это не из хулиганских побуждений. По Гайсину побои не признаю. К Паку не имею отношения», — сказал Мамаев.

В ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение, после этого обвиняемый и защита прокомментировали его.

Ранее сообщалось, что началось слушание по делу Кокорина и Мамаева.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

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