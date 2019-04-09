Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Заседание должно было начаться в 12:00.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Перед судом Кокорину и Мамаеву удалось пообщаться.