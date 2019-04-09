Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
Заседание должно было начаться в 12:00.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Перед судом Кокорину и Мамаеву удалось пообщаться.