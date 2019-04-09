Кокорин и Мамаев пообщались в преддверии суда

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пообщались перед слушанием по их делу в Пресненском суде Москвы.

Спортсмены обменялись несколькими фразами. Отмечается, что обвиняемые прибыли на заседание в хорошем настроении.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Кокорин прибыл на заседание суда с новой причёской.