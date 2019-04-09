Кокорин и Мамаев пообщались в преддверии суда
- РИА Новости
Спортсмены обменялись несколькими фразами. Отмечается, что обвиняемые прибыли на заседание в хорошем настроении.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что Кокорин прибыл на заседание суда с новой причёской.
Настрой боевой. pic.twitter.com/E0UOsBli4Z— Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 9 апреля 2019 г.